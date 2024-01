Versicherungsombudsmann: Sibylle Kessal-Wulf wird Nachfolgerin von Schluckebier

Kessal-Wulf wird am 1. April 2024 ihr neues Amt übernehmen. Die Juristin wurde 1992 zur Richterin am Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht in Schleswig ernannt. 2001 erfolgte die Ernennung zur Richterin am Bundesgerichtshof im für das Versicherungsrecht zuständigen IV. Zivilsenat und 2011 zur Vorsitzenden Richterin dieses Senats. Von Dezember 2011 bis Dezember 2023 war Kessal-Wulf Richterin des Bundesverfassungsgerichts im Zweiten Senat.

Die Amtszeit von Schluckebier endet am 31. März 2024. Er hatte diese Aufgabe 2019 übernommen. 2006 bis 2017 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts, davor Richter und Bundesanwalt am Bundesgerichtshof.

Die Mitgliederversammlung und der Beirat der Schlichtungsstelle dankten Schluckebier für die fünfjährige Tätigkeit und würdigten seine Amtsführung. Er habe die Schlichtungsstelle, eine der größten ihrer Art in Deutschland, erfolgreich weiterentwickelt und ihr großes Ansehen unter den Verbrauchern und in der Öffentlichkeit verschafft, Verbraucherschutzverbände bezeichneten den Versicherungsombudsmann wiederholt als Vorbild.

Thomas Flemming, Vorstandsvorsitzender des Trägervereins und Vorsitzender der Aufsichtsräte der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe, sieht in Kessal-Wulf als Nachfolgerin eine Persönlichkeit von überragender juristischer Fachkompetenz, hoher Reputation und ausgewiesener Exzellenz im Versicherungsrecht. „Damit bleibt das hohe Ansehen der Institution Versicherungsombudsmann auch in Zukunft gesichert“, sagt Flemming