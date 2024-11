Vonovia verwertet weitere Wohnungen über HIH-Fonds

Wie bereits beim ersten gemeinsamen Fonds, der im September 2024 aufgelegt wurde, ist die HIH Invest über einen regulierten alternativen Investmentfonds (AIF) beteiligt und Mehrheitseigentümer für einen Club institutioneller Investoren, teilt HIH Invest mit. Vonovia übernimmt das Property Management, die HIH Invest fungiert als Asset- und Fondsmanager.

Der Fonds hat demnach zehn Immobilien mit einem Investitionsvolumen von rund 516 Millionen Euro erworben. Bei acht Objekten handelt es sich um Projektentwicklungen und Neubauten, zwei Bestandsimmobilien wurden umfassend modernisiert. Verkäufer sind GSW und Buwog, zwei Vonovia-Konzerngesellschaften.

106.300 Quadratmeter Mietfläche

Die Gesamtmietfläche der Objekte beträgt 106.300 Quadratmeter, davon sind etwa 97.600 Quadratmeter Wohn- und 8.700 Quadratmeter Gewerbefläche. Hinzu kommen 928 Tiefgaragen- und Außenstellplätze. Bei den rund 1.700 Wohneinheiten handelt es sich überwiegend um Zwei- bis Dreizimmerwohnungen. Zudem enthält das Portfolio ein Studierendenwohnheim und Serviced Apartments. Drei der Objekte befinden sich in Berlin, zwei in Stuttgart, je eines in Hamburg, Leipzig, Dresden, München und Falkensee bei Berlin.

Der Wohnimmobilien-Fonds wird mit einer Strategie gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung aufgelegt. Das notwendige Eigenkapital für den Fonds wird durch einen Club institutioneller Investoren investiert. Vonovia übernimmt die Erstvermietungsgarantie für die Wohn- und Gewerbeflächen.

Sieben deutsche institutionelle Investoren

Carsten Demmler, Geschäftsführer der HIH Invest, erläutert: „Wir konnten einen Club mit sieben deutschen institutionellen Investoren zusammenstellen. Der Zeitpunkt für Investments in den deutschen Mietwohnungsmarkt ist günstig, denn die Kaufpreise verlassen die Talsohle. Die Flächennachfrage übersteigt das Angebot, so dass die Mieterträge weiteres Potenzial bieten.“

Der im September von HIH gemeinsam mit Vonovia aufgelegte Fonds hatte insgesamt 14 Projektentwicklungen und Neubauten mit einem Investitionsvolumen von über 630 Millionen Euro erworben.