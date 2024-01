Warum die Todesfallabsicherung den Impuls aus der Beratung braucht

Wie steht es um das persönliche Risikoempfinden der Menschen in Deutschland? Und was heißt das in Bezug auf das Handeln bei wichtigen Vorsorgethemen wie der Absicherung des Todesfallrisikos? Diesen und weiteren Fragen ist das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von Dela Lebensversicherungen nachgegangen. Von Daniel Pytiak.