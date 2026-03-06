Wenn sichere Häfen gleichzeitig fallen: Was Diversifikation leisten muss

Im Nahost-Konflikt fallen Aktien, Anleihen und Edelmetalle im Gleichschritt. Warum die klassische Diversifikation gerade versagt – und wie echte Entkopplung im Portfolio funktioniert.

Angesichts des aktuellen Konflikts in der Golfregion, der Ängste vor Energieengpässen und neuen Inflationswellen entfacht, reagieren viele Anleger defensiv: Risiko runter, Liquidität rauf. Das ist nachvollziehbar, löst aber das strukturelle Problem nicht: In systemischen Stressphasen bewegen sich viele liquide Anlageklassen in die gleiche Richtung. Das haben die gleichzeitigen Kursbewegungen bei Aktien, Anleihen und zeitweise auch Gold zu Wochenbeginn erneut gezeigt. Korrelationen steigen in Stressphasen häufig deutlich, genau dann, wenn Schutz am dringendsten gebraucht wird. Wer jetzt nur Liquidität hortet, für den wirkt Diversifikation oft deutlich weniger.

Entkopplung durch lokale Wirtschaftskreisläufe

Wer heute diversifizieren will, muss deshalb genauer hinschauen: Woraus speisen sich Erträge und wie schnell schlagen globale Schocks wie eine Blockade am Persischen Golf dort durch? Microcredit und Microfinance sind dafür ein anschauliches Beispiel. Die Rückzahlungen speisen sich aus kleinteiligen Krediten an lokale Betriebe in Schwellenländern. Ob die Straße von Hormus blockiert wird, betrifft die Kreditrückzahlung eines Handwerkers in Armenien oder eines landwirtschaftlichen Kleinbetriebs in Usbekistan nicht unmittelbar. Diese wirtschaften in ihrem regionalen Mikrokosmos. Für sie ist die lokale Nachfrage entscheidend, nicht der Ölpreis in Rotterdam. Das ändert die Mechanik, wie Risiken durchschlagen, spürbar.

Entscheidend ist dabei nicht Unverwundbarkeit, sondern ein anderer Übertragungsweg. Externe Schocks schlagen in diesem Segment häufig nicht sofort durch, sondern kommen eher indirekt, etwa über Refinanzierungskosten, Wechselkurse oder eine schwächere lokale Nachfrage an. Das kann Anpassungsdruck erzeugen, jedoch meist weniger in Form plötzlicher Marktbewegungen als vielmehr verzögert und schrittweise.

Granularität senkt Klumpenrisiken

Das ist nicht nur Theorie. Wer auf Daten schaut, findet das bestätigt. Erstens: Entsprechende Anlagevehikel (Microfinance Investment Vehicles, MIVs) wiesen in der Rückschau meist niedrige Korrelationen zu großen Aktienindizes und Rentenindizes auf. Zweitens: Kennzahlen wie der Zahlungsverzug über 30 Tage (PAR30) zeigen in vielen Übersichten über längere Zeiträume eine vergleichsweise Stabilität. Das ist kein Freifahrtschein. Aber es spricht dafür, dass die Risikoübertragung hier anders verläuft als an den großen, liquiden Weltmärkten.