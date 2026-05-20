Wissen, Netzwerken und Inspiration – Stuttgart ist Mittelpunkt der Fondswelt (Bildergalerie)

Der II. Fondskongress Stuttgart ist in vollem Gange. Zwei Tage lang treffen sich Fondsmanager, Kapitalmarktstrategen, Branchenvertreter und Vermittler zum fachlichen Austausch – in einem Format, das auf starke Vortragsreihen, Netzwerken und den direkten Dialog zwischen Ausstellern und Fachpublikum setzt.

Zu den Ausstellern zählen unter anderem Flossbach von Storch, LBBW Asset Management, Tresides, Squad und Royal London Asset Management. Vor Ort stehen zudem namhafte Experten für persönliche Gespräche bereit: Dr. Joachim Berlenbach vom Earth Exploration Fund, Christoph Frank vom DWS Concept Platow sowie Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank.

Hochkarätige Besetzung und breites Themenspektrum

Den Abschluss des ersten Kongresstages gestaltete TV-Moderatorin Panagiota Petridou mit einem Programmpunkt, der bewusst aus dem klassischen Fachrahmen herausstach. Unter dem Titel „Wenn du das tust, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten“ sprach sie über Motivation und Berufung – ein Kontrast zum übrigen Programm, der beim Publikum gut ankam.

An ihrer Seite war Tugba Altintop, die konkrete Hinweise gab, welche Anforderungen Content auf LinkedIn erfüllen muss, um Wirkung zu erzielen – ein Thema, das für Finanzberater und Vermittler in der digitalen Kommunikation zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Der Fondskongress in Bildern

Laura Oberbörsch, Flossbach von Storch