WM-Spiele zu Hause, in der Kneipe oder mobil? So schaut Deutschland Fußball

Die Fußball-WM der Männer hat begonnen – und mit ihr die Frage, wo und wie Deutschland die Spiele verfolgt. Eine repräsentative Befragung des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 1.000 Personen ab 16 Jahren liefert dazu klare Antworten. Das eigene Zuhause bleibt der mit Abstand beliebteste Ort: 77 Prozent der Menschen in Deutschland schauen Spiele rund um große Fußballturniere zumindest teilweise dort. Mehr als sechs von zehn (64 Prozent) verfolgen die Partien im privaten Kreis bei Freunden, Familie oder Bekannten.

Dass viele Spiele wegen der Zeitverschiebung zu den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko erst spät am Abend laufen, dürfte diesen Trend noch verstärken. Das private Umfeld bietet Komfort – birgt aber auch Konfliktpotenzial. Fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) stört es, wenn Nachbarn bei einem Tor früher jubeln als sie selbst.

„Fußball lebt vom Live-Moment – gerade zu Hause“, sagt Bitkom-Experte für Medienpolitik Dr. Konstantin Peveling. „Je nach Empfangsweg können kleine Verzögerungen entstehen, ob über Kabel, Satellit, IPTV oder Streaming. Fans sollten deshalb vor dem Anpfiff kurz prüfen, ob Fernseher, Receiver, App und Internetverbindung funktionieren. Und wer sich den Torjubel nicht vorwegnehmen lassen will, schaltet Push-Nachrichten und Sport-Apps besser stumm.“

WM 2026: Kneipe, Public Viewing und mobiles Schauen weiterhin gefragt

Neben dem heimischen Sofa sind auch öffentliche Orte beliebt. Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) schaut WM-Spiele in Restaurants, Bars oder Kneipen. Ein Drittel (33 Prozent) setzt auf Public Viewing oder Fan-Feste. 13 Prozent verfolgen die Partien unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet, zwölf Prozent schauen nebenbei während der Arbeit.

Peveling ordnet das mobile Schauen als sinnvolle Ergänzung ein: „Smartphone und Tablet machen es möglich, bei der Fußball-WM auch unterwegs nichts zu verpassen. Mobiles Schauen ist kein Ersatz für den Fußballabend zu Hause, aber eine wichtige Ergänzung, wenn Fans gerade nicht vor dem Fernseher sitzen können.“

Grundlage der Zahlen ist eine Umfrage, die Bitkom Research zwischen der 17. und 21. Kalenderwoche 2026 im Auftrag des Digitalverbands durchgeführt hat. Befragt wurden 1.004 Personen ab 16 Jahren in Deutschland, die Umfrage ist repräsentativ.