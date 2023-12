WIDe übernimmt Spezial-AIF von PI Fondsmanagement

Die Fondsanleger haben die Entscheidung bereits in der Gesellschafterversammlung am 10. Oktober 2023 getroffen und die PI KVG daraufhin ihr Verwaltungsmandat am 29. November 2023 niedergelegt, teilt WIDe mit. Der 2014 aufgelegte inländische Spezial-AIF ist in Wilhelmshaven und in Höhr-Grenzhausen bei Koblenz investiert. Es handelt sich um einen sogenannten „Stiftungsfonds“, also um ein speziell für die Kapitalanlage von Stiftungen optimiertes Konzept.

Die Verwaltung der Immobilien wird WIDe zufolge künftig von der Kuhlemann Gruppe beziehungsweise der eigenen Hausverwaltung der WIDe Gruppe übernommen. Johannes Lahner, Geschäftsführer der WIDe Fondsmanagement: „Wir werden nun in enger Abstimmung mit den Fondsanlegern und unserem Portfolio- und Risikomanagement neben der weiteren Bewirtschaftung auch die vorzeitige Veräußerung der Immobilien prüfen.“

Die PI Gruppe hatte das Fonds-Neugeschäft im Mai 2022 – planmäßig zunächst nur vorrübergehend – eingestellt, nachdem der Beiratsvorsitzende der hauseigenen KVG und Gesellschafter der Gruppe, Klaus Wolfermann, im Streit ausgeschieden war. Die Fonds investierten in erster Linie in deutsche Bestands-Wohnimmobilien und deren Aufwertung. Die Portfolioverwaltung von drei geschlossenen Publikums-AIFs der PI Pro Investor Gruppe hat im November 2023 die KVG Quadoro Investment übernommen.