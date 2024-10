Wie lebendig ist die Social-Media-Kommunikation der Lebensversicherer?

Die Versicherungsbranche steht gleichermaßen vor Herausforderungen wie Chancen im digitalen Raum: Der wachsende Wettbewerbsdruck und steigende Kundenanforderungen erfordern neben einer soliden SEO-Strategie auch eine kohärente Online-Präsenz, um relevant zu bleiben. Kunden suchen immer häufiger online nach Informationen und vergleichen Angebote, bevor sie eine Entscheidung treffen. Deswegen können gerade Versicherer, die ihre digitale Sichtbarkeit optimieren, hier entscheidende Wettbewerbsvorteile erzielen. Eine starke Online-Kommunikation stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Doch wie gut sind Deutschlands Lebensversicherer diesbezüglich aufgestellt? Dieser SEO- und Social-Media-Check erfasst die Lebensversicherer mit den geringsten Stornoquoten zwischen 2018 und 2022 (Map Report 931) und bildet in Rankings deren Performance ab. Spoiler: Die Allianz dominiert mehrere Rankings. TikTok wirkt wie Digital Desert. Viele Anbieter schöpfen ihre Möglichkeiten nicht aus – Deutsche Ärzte versagt sich der digitalen Welt sogar gänzlich.

Sichtbarkeitsindex: Von digitaler Weitsicht bis zur Unsichtbarkeit

Die Allianz führt das Feld mit einem Sichtbarkeitsindex (SI) von 42,24 unangefochten an, was für eine starke Positionierung bei relevanten Suchbegriffen und eine ausgezeichnete SEO-Strategie spricht – kein anderer Anbieter kommt auch nur annähernd an diesen Wert heran. Mit einem deutlichen Abstand folgt Cosmos Direkt auf Platz zwei (4,69), während der Münchener Verein (3,48) und die Hannoversche (2,35) noch weiter zurückliegen. Versicherer wie Deutsche Ärzte und Dialog haben fast keine digitale Sichtbarkeit (<0,2) und verpassen damit wertvolle Reichweite. Viele Lebensversicherer schöpfen ihr Potenzial im Bereich SEO nicht aus. Gerade in einem kompetitiven Markt könnten bessere SEO-Strategien entscheidende Vorteile bringen. Die Diskrepanz zwischen den Spitzenreitern und den Nachzüglern zeigt auf dramatische Weise das große Potenzial.

Quelle: Webnetz

Die SEO-Kennzahl Sichtbarkeitsindex spiegelt die Präsenz einer Website in den Suchergebnissen bei Google – quantifiziert, wie oft und prominent eine Website für relevante Suchbegriffe erscheint. Ein höherer Sichtbarkeitsindex bedeutet, dass die Website häufiger in den Suchergebnissen auftaucht, was in der Regel zu einem höheren Besucheraufkommen führt. Ein guter Sichtbarkeitsindex reflektiert nicht nur die technische Optimierung der Website, sondern auch die Relevanz und Qualität der Inhalte, die den Nutzerinteressen entsprechen und dadurch eine höhere Positionierung in den Suchergebnissen erreichen.

Digitale Präsenz: Strategie oder Sackgasse?

LV 1871, Cosmos Direkt und Allianz nutzen alle relevanten Plattformen und verknüpfen ihre Kanäle konsequent, allerding fehlt die TikTok-Verlinkung auf der Website von Allianz – ein Versehen? Insgesamt deutet die breite Präsenz auf eine durchdachte digitale Strategie hin, um verschiedene Zielgruppen adressieren zu können. Besonders auffällig: Sieben von zehn Lebensversicherern lassen Lebenszeichen auf TikTok vermissen, nur Allianz, Cosmos Direkt und LV 1871 haben Accounts aktiviert. Zudem fällt auf, dass Europa seine Plattform-Accounts nicht verlinkt und damit eine einfache Möglichkeit verspielt, den Transfer von der eigenen Website auf die Social Kanäle zu initiieren. Deutsche Ärzte bleibt Social-Media gänzlich fern, Dialog kommuniziert lediglich auf YouTube und LinkedIn.

Quelle: Webnetz