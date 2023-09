WWK mit höchster Finanz-, Substanz- und Ertragskraft

Das Unternehmen weist neben der höchsten Substanzkraftquote auch die mit Abstand günstigste Stille-Lasten-Quote aller untersuchten Lebensversicherer auf und lässt auch bei der Quote der verlustdeckenden Mittel die Wettbewerber klar hinter sich. Bei den prämierten Quoten für Substanz-, Ertrags- und Finanzkraft belegt die WWK unter den 25 größten Wettbewerbern damit jeweils Platz 1 und zeigt ihre herausragende Stellung in der Branche auf.

Jürgen Schrameier, Vorstandsvorsitzender der WWK sagt: „Seit knapp 30 Jahren legen wir unseren

Fokus auf eine starke Eigenkapitalbasis, die heute, gemessen an unserer Unternehmensgröße,

rund 200 Prozent über dem Marktdurchschnitt liegt. Wir hatten und haben daher immer

den erforderlichen Spielraum, flexibel in renditestärkere Anlageformen wie Aktien und Immobilien

zu investieren. Während der langanhaltenden Niedrigzinsphase war deshalb wenig Kapital in

mager verzinsten Anleihen gebunden und nach der Zinswende standen genügend liquide Mittel

zur Verfügung, um frühzeitig wieder in höher verzinste Staats- und Unternehmensanleihen zu

investieren.“

Ertragskraft – 1. Platz für die WWK

Die der Ertragskraft zugrundeliegende Bewertungsreserve-Stille-Lasten-Quote ist ein verlässlicher

Indikator für Handlungsspielräume in der Kapitalanlage und zeigt, welche Lebensversicherer

in den vergangenen Jahren ein besonders kluges Asset Management betrieben haben. Die

Quote errechnet sich aus den Bewertungsreserven bzw. stillen Lasten im Verhältnis zur Höhe

der klassischen Kapitalanlagen. In der €uro-Auswertung belegt die WWK damit klar den ersten

Platz.

Substanzkraft – 1. Platz für die WWK

Die Substanzkraftquote zeigt, wie viel Risikokapital Lebensversicherern bezogen auf ihre Unternehmensgröße zur Verfügung steht. Die Kennzahl errechnet sich aus der Addition von Eigenkapital, freier Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB) und Schlussüberschussanteilsfonds (SÜAF). Die Summe wird anschließend zu den eingezahlten und verzinsten Kundengeldern (Deckungsrückstellung) ins Verhältnis gesetzt. Das Rennen macht hier erneut die WWK.

Finanzkraft – 1. Platz für die WWK

Die Finanzkraft wird durch die Quote der verlustdeckenden Mittel widergespiegelt. Sie gibt Auskunft über die Stabilität eines Lebensversicherers. Die WWK erreicht auch hier den höchsten

Wert und sichert sich damit die Auszeichnung für die höchste Stabilität. Für die Berechnung der

Quote werden Eigenkapital, freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB), der

Schlussüberschussanteilsfonds und eben die stillen Lasten summiert und durch den mittleren

konventionellen Kapitalanlagenbestand dividiert. Nicht berücksichtigt wird dabei die Zinszusatzreserve.

Sie soll in vollem Umfang den Versicherungsnehmerinnen und -nehmern zugutekommen

und steht somit auch nicht jederzeit in voller Höhe als verlustdeckendes Mittel zur Verfügung.