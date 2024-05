WWK: Phillip Belli leitet Digitale Kommunikation und Online Marketing

Philipp Belli hat zum 1. April 2024 die neu geschaffene Abteilung Digitale Kommunikation und Online Marketing im Bereich Marketing bei der WWK Versicherungsgruppe übernommen. Ziel ist es den dynamischen Entwicklungen im Bereich der digitalen Kommunikationswege und des Marketings Rechnung zu tragen und ihr eine angemessene Bedeutung im Unternehmen zu verleihen.

Hierzu soll Belli die zeitgemäße Darstellung der WWK im Internet und Social Media für Kunden und Vertriebspartner, sowie die optimale Wirkung des Unternehmens im Hinblick auf das Employer Branding und Online Marketing vorantreiben. Zudem zählen inno vative Themen, wie die Entwicklung des Unternehmens im Metaverse, der mögliche Einsatz von künstlicher Intelligenz für Marketingzwecke und die Beobachtung der Entwicklung der Versicherungsbranche im Rahmen des InsurTech Hub Munich zu seinem Aufgabengebiet. Der 45 Jahre alte Diplom-Kaufmann berichtet als leitender Angestellter direkt an den Bereichsleiter Marketing Thomas Heß.

Belli verfügt über eine umfangreiche Berufserfahrung in der Versicherungsbranche. Er ist Diplom-Kaufmann und ausgebildeter Versicherungskaufmann. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvierte er an den Universitäten Bayreuth und Passau. Zudem schloss er im Jahr 2011 das Executive Master of Insurance Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München erfolgreich ab.

Nach dem Start ins Berufsleben als General agent der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe und als Business-Consultant bei der msg systems ag, wechselte er 2008 zur WWK Versicherungsgruppe. Dort war er als Produktmanager und Referent für die Vertriebssteuerung des WWK Partnervertriebs tätig, bevor er 2014 den Aufbau und die Leitung der Gruppe Internet – Neue Medien übernahm.