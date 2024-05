Zurich Deutschland: Alexander Rosell wird neuer Head of Center of Excellence Data&AI

Alexander Rosell (42) wird ab 1. September 2024 das Center of Excellence für Data&AI (Artificial Intelligence) bei der Zurich Gruppe Deutschland verantworten. Der Experte für Data Management folgt auf Michael Zimmer, der die Zurich Gruppe Deutschland Ende Juni 2024 auf eigenen Wunsch verlassen wird. Rosell berichtet als Head of Center of Excellence Data&AI an Horst Nussbaumer, Chief Operation Officer im Vorstand der Zurich Gruppe Deutschland, und wird dem German Leadership-Team angehören.

Alexander Rosell wechselt vom Beratungsunternehmen EY zur Zurich Deutschland Gruppe. Bei EY baute Rosell das Beratungsteam für Data&AI in Deutschland mit auf, um Versicherungen und Banken bei aktuellen Datenthemen rund um Data Governance, den AI Act der Europäischen Union sowie den Einsatz von künstlicher Intelligenz und GenAI zu beraten.

Als IT-Berater und Data Management Experte ist er seit 2006 für Versicherungen und Banken tätig. Er besitzt umfassende und langjährige Kenntnisse in Bezug auf Verwaltung und Auswertungen von Daten aus der Versicherungsbranche. Seine berufliche Laufbahn startete der Diplom-Informatiker bei IBM. Als Datenbank- und Business Intelligence (BI)-Experte war er für zahlreiche Versicherungen in Deutschland und in Großbritannien tätig. Er wechselte als Data Architect zu NTT DATA, wo er unter anderem das Data Engineering Team für den Versicherungsmarkt leitete und an dem Thema Data-Driven Insurance arbeitete, um das Versicherungsgeschäft auf Basis von Kunden- und Bestandsdaten sowie Auswertungs- und KI-Mitteln weiterzuentwickeln.