Zurich Deutschland: Piero Calandra wird Bereichsvorstand Bank Partner

Piero Calandra (47) wird zum 1. Januar 2025 die neu geschaffene Funktion als Bereichsvorstand Bank Partner übernehmen. Er berichtet an Ulrich Christmann, Vorstand Privat- und Gewerbekunden. Zurich verfügt im Privatsektor über eine der größten und erfolgreichsten Bancassurance-Kooperationen in Deutschland mit einem herausragenden Produktangebot, umfassender Infrastruktur und einer flächendeckenden Supportlandschaft. „Mit der neu geschaffenen Position des Bereichsvorstands unterstreichen wir die Bedeutung des Bancassurance-Geschäfts innerhalb der Zurich Gruppe Deutschland“, sagt Ressortvorstand Ulrich Christmann.

Als Bereichsvorstand soll sich Calandra auf die Weiterentwicklung der bestehenden Partnerschaften mit Banken sowie auf den strategischen wie auch operativen Ausbau von Kooperationen konzentrieren. Calandra ist seit Juli 2024 Bereichsleiter Bank Partner. Er kam 2021 zur Zurich Gruppe Deutschland und übernahm anfangs als Bereichsleiter Digital Bancassurance den Auf- und Ausbau eines digitalen Geschäftsmodells.

2023 verantwortete als Bereichsleiter das Vertriebsmanagement im Ressort Bank Partner und erhielt Prokura. Zuvor arbeitete Piero Calandra bei der Deutsche Bank AG sowie bei der Commerzbank AG und verfügt damit über viele Jahre der Erfahrung im Banking. Piero schloss sein Studium an der Frankfurt School of Finance & Management (vormals HfB) mit einem Master of Arts Banking & Finance ab und ist außerdem ausgebildet als Führungskräftecoach und Vertriebstrainer.