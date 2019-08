Die Gewinner des großen Cash. Leser-Weingewinnspiels stehen fest

In Kooperation mit dem Weingut Römmert hat Cash. fünfmal zwei Übernachtungen im Sonnenhotel Weingut Römmert in Franken sowie zehn Weinpräsente verlost. Die Gewinner wurden jetzt unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt.

Fünfmal zwei Übernachtungen im Sonnenhotel Weingut Römmert, das zum 30. August 2019 fertiggestellt sein soll, haben gewonnen: Udo Heißwolf, Schwaig; Gerd Fromm, Frankfurt; Harald Fleischmann, Wendelstein; Reiner Stöhr, Nürnberg, und Elke Drews, Höxter. Der Preis beinhaltet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, freiem Eintritt in die 900 Quadratmeter große Spa- und Wellness-Landschaft mit Innen- und Außenpool, eine Führung in die Weinberge mit fachlichen Erläuterungen, eine Weinprobe mit dem Kellermeister sowie eine Führung durch das einzigartige WeinSensorikum. Die Gewinner werden direkt vom Weingut Römmert informiert, ebenso die Gewinner der zehn Weinpräsente.

Hotel und Weingut liegen an der Mainschleife im fränkischen Volkach Das Weingut wurde 1917 gegründet. Die Liebe zum Wein und zur Region wurde über 100 Jahre bewahrt. Seit 2015 kommen mit dem neuen Eigentümer zu den traditionellen Werten noch reichlich moderner Geist und Innovation hinzu. Das Weingut Römmert ist bekannt für die typische, fränkische Rebsortenvielfalt.

Investmentkonzept für Immobilienanleger

Das Sonnenhotel Weingut Römmert bietet nicht nur ein attraktives touristisches Ziel, sondern auch eine hochinteressante Immobilieninvestition: Hotelapartment und eigene Weinberge. Das Investment bietet dem Anleger eine Rendite von 4 Prozent, Übernachtungen im eigenen Hotel und circa 66 bis 108 Flaschen Wein pro Jahr von den eigenen Weinbergen. Das gesamte Hotelgebäude wird – ähnlich wie Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus – nach dem Wohnungseigentumsgesetz in 104 Wohneinheiten aufgeteilt.

Der Käufer einer Wohneinheit erwirbt das Eigentum an einem konkreten Hotelzimmer und Gemeinschaftseigentum an den Allgemeinflächen des Hotels sowie an zwei Hektar Weinbergsflächen. Der Erwerb wird im Grundbuch eingetragen und bietet aus rechtlicher Sicht grundsätzlich die gleichen Eigentumsrechte wie Wohneigentum in einem ganz normalen Mehrfamilienhaus. Die Zimmer und die Allgemeinflächen des Hotels sind für 20 Jahre an eine erfahrene und spezialisierte Hotelgruppe verpachtet.

Foto: Pelaba Consult