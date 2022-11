Ehemaliger LVM-Vorstandsvorsitzender Gerd Kettler verstorben

Gerd Kettler, Generaldirektor und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der LVM ist tot. Wie der Konzern heute in einem Nachruf mitteilte, verstarb Kettler bereits am 7. November 2022. Gerd Kettler wurde 80 Jahre alt.

Gerd Kettler, LVM-Vorstandsvorsitzender von 1992 bis 2007, ist tot. Das teilte die LVM heute mit. Das Unternehmen trauere um eine beeindruckende Persönlichkeit, einen versierten Fachmann und weitsichtigen Unternehmenslenker, der die LVM Versicherung maßgeblich geprägt habe, teilte der in Münster ansässige Versicherer mit. Unter seine Ägide fielen viele Weichenstellungen, die noch heute den Erfolg des Unternehmens ausmachten, so das Unternehmen.

Kettler kam 1982 als Generalbevollmächtigter zur LVM, wurde 1983 in den Vorstand berufen und übernahm 1992 den Vorstandsvorsitz. Nach über 25 Jahren im Vorstand und über 15 Jahren als Vorsitzender ging er Ende 2007 in den Ruhestand.

Der Kunde im Mittelpunkt

Kettler habe es stets verstanden, aus den Herausforderungen der Zeit Chancen für das Unternehmen abzuleiten. So tragen die stärkere Ausrichtung der LVM Versicherung als Rundum-Versicherer, der Ausbau des bundesweiten Vertriebs und die Unternehmensphilosophie „Der Kunde im Mittelpunkt“ seine Handschrift, heißt es im Nachruf.

Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen habe Kettler viele Struktur- und IT-Projekte angestoßen, die die stärkere Verzahnung von Innen- und Außendienst im Dienst der Kundinnen und Kunden zum Ziel hatten. „Nur durch das gemeinsame Handeln von Innen- und Außendienst“, so Kettlers Überzeugung, „können wir unsere Kundinnen und Kunden begeistern.“ Ein Erfolgsrezept, das bis heute Gültigkeit habe.

Goldene Ehrennadel zum Abschied 2007

Zu seiner Verabschiedung 2007 hatte die LVM Kettler wegen seiner Verdienste die höchste Unternehmensauszeichnung – die Goldene Ehrennadel – verliehen. Danach blieb er als Vorsitzender des Aufsichtsrats der LVM Rechtsschutzversicherungs-AG und als Aufsichtsrat der LVM Pensionsfonds-AG dem Unternehmen weiterhin verbunden.

Kettler engagierte sich zudem in den wichtigsten Gremien der Versicherungswirtschaft, insbesondere in zahlreichen Ausschüssen des GDV. Für seine Verdienste als ehrenamtlicher Handelsrichter und als Mitglied der Vollversammlung und des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer Münster wurde Kettler 1997 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die LVM Versicherung sei Gerd Kettler zu großem Dank verpflichtet und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Gerd Kettler verstarb am 7. November 2022 im Alter von 80 Jahren.