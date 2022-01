Immac-Fonds Irland IV vollständig platziert

Der Fonds ist das vierte Beteiligungsangebot der Immac Group mit einem Anlageobjekt in Irland, teilt das Unternehmen mit. Der alternative Investmentfonds (AIF) investiert in die Pflegeeinrichtung „Beechwood Nursing Home“ in Rathvinden im County Carlow, südöstlich von Dublin. Der als Spezial-AIF aufgelegte Investmentfonds wurde den Angaben zufolge nach den Richtlinien der Anlageverordnung für Institutionelle Investoren konzipiert.

„Die Möglichkeit, mit Immac in einen weiteren Mitgliedsstaat der Europäischen Union innerhalb des Healthcare-Sektors zu investieren, hat nicht nur bei Privatinvestoren zu einer ungebrochen hohen Nachfrage geführt. Auch institutionelle Anleger nutzten dieses Angebot, in einen bereits durch Immac analysierten und sondierten Markt zu investieren“, so Florian M. Bormann, Geschäftsführer Immac Immobilienfonds GmbH.

Betrieb durch Tochtergesellschaft

Das Beechwood Nursing Home verfügt über 57 Einzelzimmer und biete qualitativ hochwertige Pflege in einer häuslich anmutenden Umgebung. Betreiberin der Einrichtung ist die Beechfield Care Group, eine Tochtergesellschaft von Immac, die auch die Betreuung der übrigen zur Gruppe gehörenden Pflegeeinrichtungen in Irland verantwortet.

Immac expandierte 2017 nach Irland. Der Markteintritt erfolgte mit dem Erwerb von drei stationären Pflegeheimen in Dublin. Das Unternehmen konzentriert sich auch hier auf qualitativ hochwertige Anlagen und verfolgt mit einem jährlichen Volumen zwischen 30 und 50 Millionen Euro Investitionen über einen langfristigen Anlagehorizont von 15 Jahren und mehr.