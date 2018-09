Immac investiert erstmals in Irland

Der Pflegeheim-Spezialist Immac bringt zusammen mit seiner Schwestergesellschaft HKA Hanseatische Kapitalverwaltung den ersten geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger auf den Markt, der in Irland investiert.

Der Immac Irland Sozialimmobilien I Renditefonds investiert in drei Betriebsgesellschaften mit Pflegeeinrichtungen in Dublin/Irland, teilt das Unternehmen mit.

Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt rund 38 Millionen Euro davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 21 Millionen Euro. Anleger erzielen erstmals keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sondern aus Kapitalvermögen. KVG ist die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG, die mittelbar zu der Immac-Gruppe gehört.

Insgesamt 200 Pflegeplätze

Die Pflegeeinrichtungen Beechfeld Manor Nursing Home, Glengara Park Nursing Home und Mount Hybla Nursing Home seien am Markt etabliert und nachhaltig hoch ausgelastet. Sie befinden sich in sehr guten Lagen des Großraums Dublin und haben insgesamt eine Kapazität von 200 Pflegeplätzen mit einer Einzelzimmerquote von 98 Prozent.

“Mit der Gestattung des Vertriebs durch die BaFin zeigt Immac, dass sie gemeinsam mit der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG die Strukturierungskompetenz und Erfahrung aus 20 Jahren Investments in Sozialimmobilien erfolgreich in ein neues attraktives Investmentprodukt mit der Assetklasse Unternehmensbeteiligungen in einem neuen europäischen Markt überführt hat”, sagt Tim Sauer, bei Immac für Auslandinvestments zuständiger Geschäftsführer.

“Ich freue mich sehr, unsere weiteren Expansions-Pläne in Irland gemeinsam mit unserer Niederlassung in Dublin zu verfolgen und weitere Investitionsmöglichkeiten in diesem fundamental sehr interessanten europäischen Pflegemarkt für die Anleger von Immac AIFs zu realisieren”, so Sauer weiter. (sl)

Foto: Immac

