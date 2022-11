Kfz-Versicherung: Durch Wechsel lassen sich hunderte Euro sparen

Die massive Inflation und die enorm steigenden Kosten für Gas, Strom oder auch für Lebensmittel könnten dafür sorgen, dass das diesjährige Wechselgeschäft in der Kfz-Versicherung lebhafter werden könnte, als in den vergangenen Jahren. Hinzu kommt, dass Bestandskunden nun Prämienerhöhungen von durchschnittlich zehn Prozent in Haus stehen. Eine aktuelle Übersicht von Check24 zeigt, wie hoch das mögliche Einsparpotenzial sein kann.