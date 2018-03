BCA und American Express kooperieren

Der Kreditkartenanbieter American Express und der Oberurseler Maklerpool BCA AG wollen im Vertrieb zusammenarbeiten. Von der neuen Zusammenarbeit sollen BCA-Finanz- und Versicherungsvermittler doppelt profitieren.

So bietet die BCA ihren angeschlossenen Maklern die American Express Business Platinum Card mitsamt umfassendem Dienstleistungsportfolio zu speziellen Konditionen zur eigenen Nutzung an. Zur Erweiterung der Produktpalette erhalten BCA-Partner darüber hinaus Zugang zum Kreditkartenangebot von American Express. “Eine Kreditkarte, die sich insbesondere durch ihr hervorragendes Leistungsportfolio auszeichnet und sich als führende Lösung am Markt etabliert hat”, so Dr. Frank Ulbricht, Vorstand BCA AG.

Vielseitige Lösungen für individuelle Bedürfnisse

Neben einem persönlichen Verfügungsrahmen und Liquiditätsvorteil bis zu 58 Tagen sowie umfangreichen Service- und Versicherungsleistungen erhalten Makler eine kostenlose Mitgliedschaft im renommierten Membership Rewards Bonusprogramm von American Express. Jedes Mal, wenn ein BCA-Partner seine American Express Business Platinum Card für Geschäftsausgaben nutzt, sammelt dieser Punkte beziehungsweise zieht Vorteile aus den praktischen Rückvergütungen. Ob für Flüge, Hotels oder hochwertige Sachprämien – die Punkte lassen sich dahingehend vielfältig einsetzen und verfallen zudem nicht. Die Lifestyle-Service Leistungen runden das Angebot ab. Zu diesem Dienstleistungspaket gehören etwa Restaurantempfehlungen, Tischreservierungen und ein Geschenkeservice.

Ausweitung der Dienstleistungspalette für angebundene Makler

Zur Ergänzung ihrer vorhandenen Dienstleistungspalette und zur Unterstützung ihres Beratungsangebots erhalten Makler der BCA Zugang zur Kreditkartenwelt von American Express. Über die Distributionspartnerschaft erhalten Makler die Möglichkeit, ihre Kunden von den zahlreichen Vorteilen der American Express Lösungen zu überzeugen. Insbesondere die multiplexen Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen, auf die American Express mit seinem Lösungsportfolio bedarfsgerecht eingehen kann, sind es dabei, die den Kreditkartenanbieter an dieser Stelle zu einem zuverlässigen Partner machen.

“Wir freuen uns sehr, dass wir als großer Marktteilnehmer im Poolsegment nun mit American Express kooperieren und sind überzeugt davon, dass sich hierdurch für unsere Maklerpartner viele Vorteile ergeben werden”, so Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender der BCA AG. (fm)

Foto: Alexander von Spreti