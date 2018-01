JDC Group gründet “Blockchain-Lab”

Die JDC Group will die Blockchain-Technologie nutzen, um kundenorientierte Finanz- und Versicherungsprodukte zu entwickeln. Hierfür hat der Wiesbadener Finanzdienstleister das “Blockchain-Lab” gegründet.

“Wir wollen die Stärken der Blockchain-Technologie zur Entwicklung von kundenorientierten Finanz- und Versicherungsprodukten nutzen und Privatkunden und Unternehmen intelligente Lebens-, Gesundheits- und Finanzentscheidungen erleichtern”, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Der Start des Blockchain-Labs sei dritte Stufe der Digitalisierungsstrategie für die JDC Group sowie der “nächste logische Schritt”auf dem Weg zur “führenden Prozess- und Serviceplattform für Versicherungen, Investmentfonds und übliche Finanzprodukte”.

Blockchain: Niedrige Kosten und hohe Sicherheit

Da die Blockchain-Technologie es erlaubt, durch eine Abfolge (Chain) von verschlüsselten Datensätzen (Blocks) auf dezentralen Rechnern Transaktionen direkt zwischen Vertragspartnern durchzuführen, würden nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch Daten durch intelligente Verknüpfung aufgewertet.

Zudem sei die Technologie deutlich sicherer als andere Transaktionsformen und habe daher das Potenzial, den Finanz- und Versicherungsmarkt zu revolutionieren. Aufgrund der zahlreichen Schnittstellen zu Produktgebern, 16.000 Vermittlern und 1,3 Millionen Kunden sieht sich die JDC Group “prädestiniert dafür, die Blockchain-Technologie als erster in diesem Bereich professionell einzusetzen”.

JDC Group: Positionierung “fernab des Bitcoin-Hypes”

Die Führung der Blockchain-Lab-Strategie soll der im Sommer neu berufene Stefan Bachmann mit einem eigenen Team von Experten und Beratern übernehmen. “Wir positionieren uns bewusst mit dem Fokus auf Blockchain-Technologie und fernab des Bitcoin-Hypes“, sagt Bachmann.

Die JDC Group hat für das Vorhaben die Konzerntochter JDC B-LAB GmbH in Triesen, Liechtenstein gegründet. Ende Januar 2018 will der Finanzdienstleister über ein Whitepaper Einblicke in die Strategie geben und alle an der Entwicklung von Blockchain-Technolgien interessierten Marktteilnehmer zu umfassender Diskussion einladen. (jb)

Foto: Shutterstock