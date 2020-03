WhoFinance hilft bei der Suche nach Fördermittel-Beratern

Die Finanzberatungsplattform WhoFinance hat in Anbetracht der Coronakrise ein Verzeichnis von Fördermittel-Beratern erstellt. Dort findet man Berater, die Unternehmen und Selbstständigen bundesweit per Videoberatung in der Krise helfen wollen.

Nach Angaben von WhoFinance unterstützen sie bei der Beantragung von staatlichen Fördermitteln und bei der Finanzplanung für den Unternehmer und seine Angestellten. In den letzten Jahren hätten die wenigsten Unternehmen in Deutschland gelernt, wie man Fördermittel beantragt, was Kurzarbeit bedeutet und wie man in Krisenzeiten agiert, heißt es seitens der Plattform.

Hier finden Sie das Fördermittel-Berater-Verzeichnis: www.whofinance.de/berater-finden/foerdermittel-berater/de/

(kb)

