Blau Direkt kooperiert mit Franke & Bornberg

Barmenia kooperiert mit First Vet: Telemedizin für Hund und Katze rund um die Uhr

In der Tierkrankenversicherung bietet die Barmenia seit längerem Telemedizin für Hunde und Katzen an. Nun erweitern die Wuppertaler den Service durch eine Kooperation mit dem Telemedizinpartner First Vet.