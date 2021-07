Smart Insurtech bietet neue Fotofunktion

Die Verwaltungssoftware generiert nach Angaben des Unternehmens einen QR-Code, den Makler mittels Smartphone erfassen und den entsprechenden Fremdvertrag fotografieren können. Die relevanten Vertragsdaten sollen direkt extrahiert und automatisch in das Verwaltungsprogramm der „Online Suite“ eingespielt werden.

„Makler und Vertriebe können durch diese Funktion mit wenigen Klicks Fremdverträge inklusive Daten automatisch in das Maklerverwaltungsprogramm ‚Online Suite‘ übertragen“, wird Matthias Hansen, Vorstandsvorsitzender von Smart Insurtech, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. „Sie profitieren von einer enormen Zeitersparnis. Bestandsübertragung ist nun so einfach wie Fotografieren – das löst die mühevolle manuelle Erfassung ab.“