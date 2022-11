Wer wird Weltmeister? Das sagt die Branche!

Am Sonntag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Cash. hat Führungskräfte aus der Finanzdienstleistungsbranche, einen ehemaligen Fifa-Schiedsrichter und "Herrn Kaiser" um ihre Tipps gebeten: Wer wird Weltmeister? Manche Vorstände und Geschäftsführer nutzten die Gelegenheit, um deutliche Kritik an der WM-Vergabe an Katar zu üben.