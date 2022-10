DKM 2022: „Jungmakler des Jahres“ betreut digitale Nomaden

Den ersten Platz erreichte Robin Lerch von „grenzenlos sicher“. Seine Zielgruppe: digitale Nomaden, Auswanderer und Expatriats. Als Makler für internationale Versicherungen will er dafür sorgen, dass seine Kunden ihren Traum von der Vereinbarkeit von Reisen und Arbeit leben können.

Der Zweitplatzierte ist Andreas Reiter von der Ofelos GmbH. Sein Ziel: den Verwaltungsaufwand in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) minimieren, damit auch größere Unternehmen, bei denen eine hohe monatliche Fluktuation unter den Mitarbeitern keine Seltenheit ist, eine bKV anbieten.

Den dritten Platz vergab die Jury an Kai Buczinski mit seiner Marke „Der Finanzcop“. Der Jungmakler betreibt einen Youtube-Kanal, auf dem er Polizistenanwärtern und anderen Interessenten alles Relevante über eine Laufbahn als Polizist vermittelt.

Den Sonderpreis Baufinanzierung, der mittlerweile bereits im dritten Jahr in Folge verliehen wurde, ging an Kai Senfleben. Mit seinem Unternehmen will er Menschen dabei helfen, sich auch in Zeiten ansteigender Zinsen den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen.