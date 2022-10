Netfonds und Bonnfinanz wollen langfristig kooperieren

Nach Fonds Finanz: Hg investiert auch in DEMV

Der britische Investor Hg beteiligt sich am Deutschen Maklerverbund (DEMV) mit Sitz in Hamburg. Ziel sei es, die führende Maklerplattform Deutschlands zu schaffen, teilte die DEMV mit. Es ist schon das zweite große Investment von Hg am deutschen Maklermarkt.