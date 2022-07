PMA kauft Finanzspezialisten für Heilberufe

Der Münsteraner Maklerpool, die PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, hat zum 1. Juli 2022 die auf Apotheker, Ärzte und Zahnärzte spezialisierte FHB Finanzberatung für Heilberufe GmbH aus Esslingen am Neckar übernommen.

Bereits im September 2021 hatte PMA eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit DenPhaMed, der Internet-Domain für Dentisten, Pharmazeuten und Mediziner geschlossen. Durch den aktuellen Zukauf berät die PMA nun etwa 1.500 Apotheken in allen Fragen rund um Versicherungen, Kapitalanlage und Altersvorsorge. Über die FHB-Experten erweitert sich das Portfolio zudem um betriebswirtschaftliche Themen sowie um ein langjähriges Know-how bei Existenzgründungen.

Die FHB Finanzberatung für Heilberufe GmbH wurde im Jahre 1998 in Esslingen am Neckar gegründet und hat sich seither auf die Finanzberatung von Apothekern, Ärzten und Zahnärzten konzentriert. Die baden-württembergischen Spezialisten, die sich augenzwinkernd als „Finanztherapeuten“ bezeichnen, agieren als Kooperationspartner der Landesapothekerverbände Baden-Württemberg und Niedersachsen an der Schnittstelle zwischen ihren Kunden, deren Banken und Steuerberatern.

Das Leistungsportfolio reicht von einer Apothekenstrukturanalyse über Fragen der Bestandsoptimierung bis zur Vermögensberatung. FHB- Geschäftsführerin Corinna Renz sagt: „Ich freue mich, dass wir mit dem unabhängigen Maklerpool PMA nun Teil eines Unternehmens sind, das schon 1983 mit der Spezialisierung auf die Bedürfnisse von Ärzten und Heilberufen begonnen hat und über eine breite Expertise in diesem Markt verfügt.“

Der Geschäftsführer der PMA, Bernward Maasjost, sieht in der Übernahme einen Meilenstein in der Erschließung einer anspruchsvollen Zielgruppe. „Mit jetzt 1.500 angebundenen Apotheken steigen wir zu einem wesentlichen Player in der vertrieblichen Erschließung des Heilwesengeschäfts in Deutschland auf. Durch den Erwerb des bundesweit einmaligen Konzepts der FHB verfügen wir nun über ein noch breiteres Know-how bei der ganzheitlichen Finanzbegleitung für Apotheken und Heilberufe. Durch erweiterte Zielgruppenkonzepte werden wir uns in diesem attraktiven Markt noch stärker als Qualitätsführer positionieren.“