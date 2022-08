Policen Direkt übernimmt die Maklerhäuser Dr. Ludwig & Partner und L + P Versicherungs- und Finanzmakler

Die Policen Direkt expandiert und hat zwei weitere Maklerhäuser in Sachsen und Bayern übernommen. Inzwischen ist die Maklergruppe bundesweit an neun Standorten aktiv. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Versicherungsmakler Dr. Ludwig & Partner GmbH & Co. Versicherungsmakler KG und die L + P Versicherungs- und Finanzmakler GmbH schließen sich der Policen Direkt Maklergruppe an. Die Maklergruppe expandiert damit weiter und ist mittlerweile an neun Standorten aktiv.

Das Maklerhaus Dr. Ludwig & Partner wurde 1990 am Standort Pirna bei Dresden gegründet und besitzt große Fachkompetenz im Bereich Heilwesen, Immobilienwirtschaft und IT-/Cyber-Risiken.

Wir freuen uns sehr mit Dr. Ludwig & Partner nun auch in Sachsen und insbesondere im Großraum Dresden vertreten zu sein“, erklärt Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer der Policen Direkt Maklergruppe.

Die L + P Versicherungs- und Finanzmakler GmbH hat ihren Sitz in bayerischen Kaufbeuren. Das Unternehmen betreut Gewerbe- und Privatkunden in allen Versicherungsfragen und wird auch bei Finanzfragen als Vermittler und Berater für ihre Kunden tätig. Das Team verfügt darüber hinaus über eine ausgewiesene Expertise in der Versicherung von Hotelbetrieben und Pensionen, sowie der Immobilienwirtschaft.

„Die L + P GmbH in Kaufbeuren ist nun bereits unser dritter Standort in Bayern und eine willkommene Verstärkung für die Gruppe“, sagt Knein.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Geschäftsführung, wie auch die jeweiligen Teams bleiben an Ihren Standorten unverändert bestehen. In den kommenden Jahren sollen die beiden Standorte durch weitere Übernahmen gestärkt und zu „regionalen Champions“ ausgebaut werden.