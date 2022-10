Das Ziel der Europäischen Union scheint klar. Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts und das, zumindest kann man den Eindruck zuweilen gewinnen, um jeden Preis. Neben der Gesellschaft soll vor allem die Wirtschaft und die Finanzwirtschaft ihr Scherflein dazu beitragen, nein mehr noch, letztere soll mit Investitionen in ökologische Projekte zum Zugpferd der Klimaneutralität werden. Geld ist sicherlich in ausreichendem Maße vorhanden und dennoch wird es ein Mammutprojekt sein. Schließlich müssen laut einer Studie der Förderbank KfW rund fünf Billionen Euro allein in Deutschland investiert werden, um hierzulande bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen.

Die nunmehr geltende EU-Taxonomie sorgt deshalb auch in der Bau- und Immobilienbranche für große Herausforderungen. Konkret müssen Bauvorhaben zum Beispiel Vorgaben zur Energieeffizienz, die langfristig zu Klimaneutralität und Dekarbonisierung führen sollen, erfüllen und möglichst auch noch Ressourcen schonend sein.

Auf Banken und Kreditinstitute kommt in diesem Zusammenhang eine deutlich veränderte Aufgabenstellung zu. Sie sind nicht mehr einfach nur Geldgeber für Immobilienprojekte, sondern zunehmend auch Energieeffizienzberater.