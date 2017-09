Das erwarten Hausverkäufer von einem Immobilienmakler

Wer sein Haus oder seine Wohnung verkaufen möchte, sucht in der Regel nach einem kompetenten Immobilienmakler. Die Beratung Hausgold hat in einer Umfrage untersucht, welche Anforderungen Immobilieneigentümer an den Vermittler stellen.

Das Ergebnis: Besonders gute Karten bei Eigentümern haben demnach eher konservativ auftretende Makler und Maklerinnen, die Eigentümer in ihre Entscheidungen einbinden, über einen modernen Internetauftritt verfügen, Fachqualifikationen und Referenzen nachweisen können.

Großen Wert würden Eigentümer außerdem auf Empfehlungen legen. Sei es, dass Freunde und Bekannte positive Erfahrungen mit einem bestimmten Immobilienmakler gemacht haben oder dass die Leistungen eines Maklers von unabhängigen Unternehmen geprüft und für gut befunden wurden.

Konservatives Auftreten gewünscht



Das äußere Erscheinungsbild eines Maklers ist knapp 80 Prozent aller Immobilienverkäufer wichtig. Die Mehrheit (58,2 Prozent) wünscht sich einen Makler, der vom Typ her eher konservativ und im Business-Stil auftritt. Ein saloppes, kumpelhaftes Auftreten bevorzugen nur 7,8 Prozent.

Ob es sich bei einem Makler um einen Mann oder eine Frau handelt, ist 94,5 Prozent aller Eigentümer egal (zwei Prozent wünschen sich ausdrücklich einen männlichen Makler, 3,5 Prozent eine Maklerin).

Auch das Alter des Maklers ist für viele Eigentümer (42,2 Prozent) irrelevant. Bei den übrigen Befragten war die Altersgruppe „mindestens 40 Jahre alt“ mit 27,3 Prozent am beliebtesten, gefolgt von „mindestens 30 Jahre alt“ (23,8 Prozent).

Einzelmakler oder Mitarbeiter eines größeren Maklerunternehmens?



Überzeugen Mitarbeiter großer Maklerbüros Eigentümer leichter? Nach den Ergebnissen der Umfrage nicht unbedingt, so Hausgold. Zwar geben 41,8 Prozent der Eigentümer an, dass es ihnen wichtig bis sehr wichtig sei, dass der Makler in einem großen, überregionalen Unternehmen tätig ist, aber die Mehrheit (58,2 Prozent) bewertet die Unternehmensgröße als weniger bis nicht wichtig.

Große Bedeutung hat dagegen der Internetauftritt des Maklers. 76,6 Prozent messen einer modernen und informativen Website wichtige bis sehr wichtige Bedeutung bei.

Bei der bevorzugten Kommunikation mit dem Makler gehen die Meinungen der Eigentümer dagegen auseinander. 38,7 Prozent wünschen sich im Schwerpunkt eine Kommunikation per E-Mail, 32,4 Prozent telefonisch und 28,9 Prozent möchten vor allem persönlich mit ihrem Makler kommunizieren.

Mehrheit möchte über Vorgehen informiert werden

Unabhängig vom Kommunikationskanal will die Mehrheit der Eigentümer (62,5 Prozent) umfassend und kontinuierlich über die Arbeitsschritte des Maklers informiert werden und in sämtliche Makler-Entscheidungen eingebunden werden.

Dem gegenüber stehen 28,5 Prozent, die vom Makler einen eigenständigen und autarken Arbeitsstil wünschen und so wenig wie möglich eingebunden werden möchten.

Qualifikationen, Referenzen und Empfehlungen

Die Mehrzahl der Eigentümer verlässt sich bei der Maklerwahl nicht auf das bloße Bauchgefühl, sondern wünscht den Nachweis von Qualifikationen, eine adäquate Ausbildung und die Mitgliedschaft in Berufsverbänden (88,6 Prozent), so Hausgold.

68,3 Prozent der Eigentümer bezeichneten es darüber hinaus als wichtig bis sehr wichtig, dass ein Freund oder Bekannter bereits positive Erfahrungen mit dem Makler gemacht habe. Noch mehr vertrauen den Empfehlungen unabhängiger Unternehmen. 79,7 Prozent stufen die Leistungsbewertung von Maklern durch unabhängige Unternehmen als wichtig bis sehr wichtig ein.

Hausgold ist eine Informations- und Beratungsplattform für Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihre Immobilie verkaufen möchten. Zudem hilft das Unternehmen bei der Suche nach einem lokalen Makler. (bk)

Foto: Shutterstock