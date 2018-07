Aigner Immobilien: Mehr Umsatz und Transaktionen

Das Maklerhaus Aigner Immobilien mit Hauptsitz in München meldet ein positives erstes Halbjahr 2018 und will weiter deutlich wachsen.

Das von Thomas Aigner geführte Unternehmen mit Niederlassungen in München, Starnberg und Frankfurt am Main steigerte seinen Umsatz um starke 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aufgrund des sehr guten ersten Halbjahres und der zu erwartenden, positiven Immobiliengeschäfte in der zweiten Jahreshälfte geht man bei Aigner Immobilien nun davon aus, die Umsatzerwartung von 15 Millionen Euro für das Jahr 2018 deutlich zu übertreffen.

Gegen den Markttrend in München

Seit dem Jahr 2011 sind die Verkäufe von Wohnimmobilien in München rückläufig. Das Angebot nimmt ständig ab, da immer weniger Eigentümer ihre Wohnungen und Häuser verkaufen wollen. Gegen diesen Trend hat sich die Anzahl der Wohnimmobilien-Transaktionen bei Aigner Immobilien im ersten Halbjahr 2018 sogar um 35 Prozent erhöht. Inhaber und Geschäftsführer Thomas Aigner sagt: “Wir pflegen intensiv Kontakte zu Eigentümern und entwickeln unsere Marktkenntnis und unsere umfangreichen Dienstleistungen rund um den Verkauf von Wohnimmobilien ständig weiter. Der Erfolg bestätigt unsere sorgfältige Arbeit auf dem Münchner Immobilienmarkt. Nur wer hier kompetent, professionell und mit höchster Qualität und Seriosität agiert, kann das Vertrauen der Kunden gewinnen.” Thomas Aigner rechnet mit über 600 Immobilien-Transaktionen bis zum Jahresende.

Weiteres Unternehmenswachstum geplant

Um den eigenen hohen Anforderungen an Qualität und Kundenbewusstsein vor dem Hintergrund der immer stärker wachsenden Geschäftsfelder gerecht zu werden, beabsichtigt das Maklerunternehmen, den Bereich Personal weiter zu stärken. Aktuell sucht der Gründer für das laufende Jahr zehn neue Immobilienmakler für den Bereich Wohnen und Investment. “Eine zufriedene, hochqualifizierte und motivierte Belegschaft bedingt den Erfolg eines Unternehmens. Aktuell beschäftigen wir über 100 Mitarbeiter an sieben Standorten in München, Starnberg und Frankfurt am Main. Ich bin stolz auf mein kompetentes Team und freue mich, bald neue Gesichter darin begrüßen zu dürfen”, sagt Thomas Aigner. (fm)

Foto: Aigner Immobilien