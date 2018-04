Deutsche Euroshop erwartet steigende Umsätze – FFO wird zurückgehen

Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop erwartet trotz Onlineboom und Digitalisierung in den kommenden Jahren steigende Erlöse. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit.

Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr auf 220 bis 224 Millionen Euro steigen, 2019 könnten es schon 222 bis 226 Millionen Euro sein. Das Jahr 2017 hatte der MDax-Konzern mit einem Umsatzplus von sieben Prozent auf 218,5 Millionen Euro abgeschlossen.

Der in der Immobilienbranche wichtige operative Gewinn FFO (Funds from operations), der im vergangenen Jahr wegen geringerer Betriebs- und Zinskosten sowie niedrigerer Steuern stärker stieg als erwartet, dürfte allerdings sinken.

Von den 2,54 Euro je Aktie in 2017 sollte es im laufenden Jahr auf 2,35 bis 2,39 Euro je Aktie zurückgehen. Dies ist weniger als von Bloomberg befragte Analysten erwarten.

Online-Händler investieren in Einzelhandelsflächen

Im kommenden Jahr peilt der Konzern dann 2,40 bis 2,44 Euro je Aktie an. Die Dividende, die für das vergangenen Jahr bei 1,45 Euro liegt, soll 2018 auf 1,50 Euro und 2019 auf 1,55 Euro je Aktie steigen.

Deutsche Euroshop investiert in Einkaufszentren und glaubt trotz Onlineboom und Digitalisierung weiterhin an deren Zukunft. Eine Chance für die stationären Händler sieht der Konzern in der Verzahnung mit dem Onlinegeschäft.

Umgekehrt würden reine Internetanbieter immer mehr auch das Potenzial der realen Einkaufswelt schätzen lernen, heißt es in dem Geschäftsbericht. Gute Einzelhandelsflächen mit hoher Kundenfrequenz seien daher weiter wichtig für den Einzelhandel.

