Kundenzufriedenheit: Die fairsten Smart Home Anbieter

Smart-Home-Komponenten halten auch in Deutschland in immer mehr Haushalten Einzug. Doch welche Anbieter dieser Technologien sind aus Sicht ihrer Kunden am fairsten? Die Antwort liefert eine aktuelle Untersuchung des Analysehauses Servicevalue.

Insgesamt holte das Analysehaus in Kooperation mit Focus-Money 1.834 Urteile von 1.216 verschiedenen Kunden ein. Dabei sollten diese bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie innerhalb der letzten zwölf Monate Kunden waren.

Ziel war es, das Konstrukt “Fairness” anhand von 25 branchenspezifischen Service- und Leistungsmerkmalen zu erfassen, die in die folgenden sechs Dimensionen zugeordnet wurden: “Produkte”, “Einrichtung und Handhabung”, “Sicherheit”, “Kundenkommunikation”, “Kundenservice” und “Preis-Leistungs-Verhältnis”.

Gütesiegel für 19 Anbieter 10 sg, 9 g

Die Höchstwertung “sehr gut” konnte sich mit 10 Anbietern exakt ein Drittel aller Untersuchten Unternehmen sichern, namentlich: Abus, Bosch, Buderus, Busch-Jaeger, Fritz! (AVM), Gira, Homematic, Netatmo, Philips Hue und Somfy.

Weitere neun Anbieter von Smart-Home-Komponenten erhielten das zweithöchste Gütesiegel “gut”: Devolo, Easy Smarthome, Gigaset Elements, Homewizard, Honeywell, Innogy Smart Home, Medion Smart Home, Schellenberg und Steinel.

Im Vorjahresvergleich konnten sich die Anbieter somit leicht verbessern. So wurden drei Unternehmen mehr mit Gütesiegeln ausgezeichnet als im Jahr zuvor. Weiterhin lobten die Nutzer ganz besonders die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte.

Zudem berichteten 86 Prozent aller Befragten, dass sich die Komponenten problemlos einrichten oder installieren lassen. Auch die Bedienung – in der Regel per App – ist nach Meinung von 87 Prozent der Teilnehmer intuitiv verständlich. (bm)

