Simon Bühl neuer Geschäftsführer bei Qualitypool

Seit dem 1. März 2018 ergänzt Simon Bühl die Geschäftsführung von Qualitypool. Bühl leitete zuvor für zwei Jahre den Bereich Versicherung & Vorsorge im Unternehmen. Jörg Haffner, seit 2016 Geschäftsführer von Qualitypool, wird künftig den Vorsitz des Gremiums übernehmen.

Simon Bühl studierte zu Beginn seiner Laufbahn Betriebswirtschaft in Kiel und arbeitete in der Versicherungsberatung. Ab 2012 war er für die Hypoport-Töchter Qualitypool beziehungsweise Dr. Klein tätig, unter anderem in leitender Funktion im Vertriebscontrolling und in der Vertriebsorganisation.

Seit Anfang 2016 leitete er den Bereich Versicherung & Vorsorge von Qualitypool. Als Geschäftsführer wird er für die Bereiche Versicherung und IT verantwortlich sein.

Digitalisierung weiter vorantreiben

„Seit Beginn meiner beruflichen Karriere beschäftige ich mich intensiv mit der Digitalisierung und Optimierung von Prozessen“, sagt Bühl. „Bei Qualitypool befinden wir uns bereits auf einem sehr guten Weg, um unseren Maklern optimale digitale Lösungen für ihr Beratungsgeschäft anzubieten und sie damit fit für die Zukunft zu machen. Diese Entwicklung werde ich als Geschäftsführer weiter vorantreiben.“

Jörg Haffner, seit April 2016 Geschäftsführer von Qualitypool, übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung und verantwortet weiterhin den Baufinanzierungsbereich.

„Simon und ich arbeiten seit 2016 sehr eng und effektiv zusammen“, erläutert Haffner. „Im vergangenen Jahr hat er unsere Zusammenarbeit mit Fintechs erfolgreich ausgebaut. Ab jetzt nehmen wir gemeinsam in der Geschäftsführung Kurs auf die Zukunft von Qualitypool. Ich bin überzeugt davon, dass wir unsere bisherige Arbeit gewinnbringend fortsetzen und den Wachstumskurs in beiden Produktsegmenten fortführen werden.“

Mehr als 800 aktive Makler bei Qualitypool

Die Qualitypool GmbH ist mit mehr als 800 aktiven Maklern einer der führenden Maklerpools Deutschlands. Qualitypool bietet Finanzdienstleistern und Finanzvertrieben professionelle Unterstützung bei der Vermittlung von Baufinanzierungen, Konsumentenkrediten, Bausparlösungen und Versicherungen.

Dies ermögliche Maklern im Rahmen eines speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Leistungspakets die neutrale Beratung ihrer Kunden. Angebundene Makler erhalten direkten Zugriff auf die webbasierte Finanzierungsplattform Europace sowie die Versicherungsplattform Smart Insurtech. Qualitypool ist eine hundertprozentige Tochter des an der Frankfurter Börse im S-Dax gelisteten Finanzdienstleisters Hypoport AG. (bk)

