Zahl der Sozialwohnungen sinkt trotz Milliarden-Förderung weiter

Rund 600 Mitarbeiter der Signal Iduna Gruppe ziehen im August in das Vattenfall-Verwaltungsgebäude in der Hamburger City Nord ein. Der Versicherer mietet rund 10.000 Quadratmeter Bürofläche und belegt vier der insgesamt zwölf Etagen des Gebäudes. Die Signal Iduna ersetzt in den kommenden drei Jahren am Kapstadtring 5 ein bestehendes Bürohaus und benötigt bis zur Fertigstellung des neuen Bauwerks eine Mietlösung.