Dr. Grabmaier als “Head of the Year” ausgezeichnet

Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group, ist auf der Cash.Gala 2019 zum “Head of the Year” ausgezeichnet worden und damit Teil einer Premiere.

Die Auszeichnung des “Man of the Year” für herausragende unternehmerische Leistungen findet jährlich im Rahmen der Cash.Gala statt. Im 29. Jahr wartet die Auszeichnung mit einer Premiere auf: Aus dem “Man of the Year” wird der “Head of the Year”. Vorstand, Herausgeber und die Cash.-Redaktion haben sich – nachdem bereits in den vergangenen Jahren mit Dr. Barbara Knoflach erstmals eine Frau zur “Woman of the Year ” ausgezeichnet wurde – zur Einführung eines neutraleren Begriffs für diese Ehrung entschlossen.

JDC-Chef Dr. Sebastian Grabmaier ist somit im 29. Jahr der Auszeichnung in Folge der erste “Head of the Year”. Im Rahmen der Cash.Gala, die am vergangenen Freitag auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese stattfand, nahm Cash.-Vorstand Gerhard Langstein die Ehrung im Beisein von 210 geladenen Gästen aus den Segmenten Versicherungen, Invetmentfonds, Sachwertanlagen und Vertrieben vor.

Die Bilder der Ehrung des Head of the Year:

„Er hat das Investmentgeschäft toll weitergeführt und ein richtig großes Unternehmen erschaffen“, urteilte im letzten Jahr einer der Granden der Branche und langjähriger Kenner des Marktes. Die Zahlen unterstreichen dieses Urteil nachdrücklich. Als der Head of the Year 2019 im Jahr 2005 im Unternehmen startete, lag der Umsatz noch bei neun Millionen Euro. In diesem Jahr soll die 100 Millionen-Euro-Umsatzmarke geknackt werden.

Und in der Tat: Das Unternehmen hat sich zu einem Konzern entwickelt mit 270 Mitarbeitern und über 160.000 angeschlossenen Partnern. Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr 2019 um 18 Prozent versus Vorjahr, während das Ergebnis ebenfalls um 18 Prozent zulegte.

Beratung bleibt People’s Business

Früh erkannte der Head of the Year, dass die Zukunft des Geschäfts durch die Attribute „Digital“ und „Persönlich“ bestimmt werden. Gleichwohl bleibt es ein People’s Business. Die positiven Entwicklung resultiert deshalb vor allem aus den Steigerungen im Bereich Advisortech, in dem innovative Beratungs-, Prozess- und Verwaltungstechnologien den Partnern angeboten werden, um die Kunden besser zu betreuen und mehr Umsatz zu generieren. Die Advisortech-Strategie auf Basis von elektronischen Finanz- und Versicherungsordnern zeigt sich durch eine App für den Vermittler, die Bedarfsanalyse und Vergleichsrechner gleich inkludiert”, würdigte Gerhard Langstein in seiner Laudatio die Erfolgsgeschichte Grabmaiers.

“Auch privat ist der heute 48-jährige gebürtige Münchener erfolgreich. “Als leidenschaftlicher Regatta-Segler auf dem Starnberger See erzielte der Steuermann mit seinem 4-köpfigen Team in diesem Jahr den 4. Platz mit seinem Segelboot in der Bootsklasse “Drachen” bei der Süddeutschen Meisterschaft „Bayerischer Löwe“.

“Triebkraft und Steuermann für diese Erfolge ist unser Head of the year 2019″ – Dr. Sebastian Grabmaier”, so Langstein. (fm)

Fotos: Anna Mutter, Florian Sonntag