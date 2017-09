ING-Diba und Scalable Capital vereinbaren Partnerschaft

Die Direktbank ING-Diba und das Fintech Scalable Capital kooperieren künftig. Zum 15 September erweitert die ING-Diba ihr Angebot im Privatkundengeschäft um die Online-Vermögensverwaltung des Robo-Advisors. Die ING-Gruppe erwägt, das Angebot in weiteren europäischen Märkten einzuführen.

Im Privatkundengeschäft setzt die ING-Diba künftig auf die Online-Vermögensverwaltung von Scalable Capital. Das Angebot steht allen ING-Diba-Kunden ab dem 15. September 2017 zur Verfügung.

“Mit der Online-Vermögensverwaltung von Scalable Capital bieten wir unseren Kunden eine attraktive und komfortable Form der Geldanlage”, sagt Nick Jue, CEO ING-Diba sowie Head of ING Germany, Austria & Czech Republic.

Dieser Schritt passe zur Strategie der Bank, die Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung nutzen zu wollen, um Bankgeschäfte für unsere Kunden einfacher und günstiger zu machen.

Einführung in weiteren Märkten möglich

“Die ING-Diba ist für uns der ideale Kooperationspartner. Kaum eine Bank handelt so schnell und entschieden, wenn es um digitale Innovationen geht. Darüber hinaus erhalten wir über Nacht Zugang zu mehr als acht Millionen Kunden”, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital.

Neben Deutschland könnte die ING-Gruppe die Online-Vermögensverwaltung von Scalable Capital auch in weiteren europäischen Märkten einführen. “Online-Vermögensverwaltung ist ein Thema, mit dem sich die gesamte ING-Gruppe beschäftigt”, sagt Martin Krebs, Head of Global Retail Investment Product Solutions, ING Group.

Deutschland sei einer der wichtigsten Märkte mit zusätzlichem Wachstumspotenzial für die ING-Gruppe. Deshalb starte man hier. “Wenn unsere Kunden das neue Angebot schätzen, werden wir auf jeden Fall die Einführung auch in anderen europäischen Märkten erwägen, in denen die ING für Privatkunden aktiv ist”, so Krebs. (jb)

