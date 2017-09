Zahl nachhaltig investierender Fonds wächst

Zur Jahresmitte waren 448 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Markt. Das hat das Sustainable Business Institute (SBI) ermittelt. Ende 2016 lag die Zahl bei 415 Fonds.

Das Volumen der 448 Fonds betrug zum 30. Juni mit ca. 85 Milliarden Euro, Ende 2016 registrierte das SBI 415 Fonds, die mit insgesamt ca. 70 Milliarden Euro investiert waren. 2017 wurden insgesamt 51 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf Nachhaltigkeit umgestellt oder waren bereits in anderen Laendern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit ca. 10 Milliarden Euro investiert. 18 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

50 Prozent der Mittel sind in Aktienfonds investiert

43 Milliarden Euro waren zum 30. Juni in 221 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2016 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im zweiten Quartal 2017 zwischen plus 19 Prozent und minus 12 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

Schwache Performance bei Rentenfonds

15 Milliarden Euro waren zum Ende des zweiten Quartals in 95 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2016 aufgelegt waren, lag im zweiten Quartal 2017 zwischen plus vier Prozent und minus sechs Prozent.

Solide Ergebnisse bei Misch- und Dachfonds

16 Milliarden Euro waren zum Ende des zweiten Quartals in 83 Mischfonds und ca. 409 Millionen Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2016 aufgelegt waren, lag im zweiten Quartal zwischen plus 14 Prozent und minus fünf Prozent. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2016 aufgelegt waren, lag zwischen plus sieben Prozent und minus ein Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

Mikrofinanzfonds performen unterdurchschnittlich

In den 24 nachhaltigen ETFs waren zum Ende des zweiten Quartals insgesamt ca. 4,1 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2016 aufgelegten ETFs lag bis zum zweiten Quartal zwischen plus zehn Prozent und minus vier Prozent. In den acht Microfinancefonds waren zum Ende des ersten Quartals 3,3 Milliarden Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus ein Prozent und minus drei Prozent. (fm)

Foto: Shutterstock