Chancen im IT-Sektor

Die US-Wirtschaft wäre ohne den IT-Sektor bedeutungslos. Der Sektor hat den US-Aktienmarkt getrieben und macht mehr als ein Viertel des Marktes aus. Welche Gründe noch dafür sprechen, in Technologietitel aus den USA zu investieren: Gastbeitrag von Tine Choi, Danske Invest.

Selten war für Investoren die richtige Sektorauswahl wichtiger als in diesem Jahr. So kann die Rendite des US-amerikanischen S&P 500 von 2,8 Prozent seit Jahresbeginn großenteils der Entwicklung des IT-Sektors zugeschrieben werden.

Auswahl der richtigen Unternehmen

Dies verdeutlicht ein Blick auf die Technologieaktien innerhalb des Index, denn diese Titel sind bis dato um ganze 11,3 Prozent gestiegen. Auf globaler Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild: Während der Aktienmarkt um 0,1 Prozent zugelegt hat, ist der IT-Sektor in US-Dollar berechnet um 7,7 Prozent in die Höhe geschossen. Schon in den letzten fünf Jahren erzielte der IT-Sektor auf globaler Ebene im Vergleich zum breiten Aktienmarkt eine annualisierte Mehrrendite von 12,8 Prozent.

Ebenfalls war es für Investoren entscheidend, die richtigen IT-Unternehmen auszuwählen. Allein die zehn größten Titel mit Google (Alphabet), Apple und Facebook an der Spitze waren über den gleichen Zeitraum für 25 Prozent der Kursanstiege am globalen Aktienmarkt verantwortlich.

US-Gesellschaften machen 71 Prozent des globalen IT-Sektors und 28 Prozent des US-Aktienmarkts aus. Dennoch sind wir heute von dem Hype entfernt, der den IT-Sektor um die Jahrtausendwende geprägt hat.

Hohes Forward-KGV

Damals notierte der Sektor mit einem Forward-KGV von 53. Das bedeutet, dass Anleger pro Euro des erwarteten Gewinns der Unternehmen in den kommenden 12 Monaten 53 Euro bezahlten. Gegenwärtig beläuft sich diese Zahl auf 18. Damit liegt der Sektor unter der Marke von 19 bis 20 – was seit 2004 das höchste Niveau war, auf dem der IT-Sektor gehandelt wurde.

Ein Forward-KGV von 18 ist zwar höher als das generelle Bewertungsniveau am Aktienmarkt. Aber das starke Gewinnwachstum der IT-Unternehmen rechtfertigt die höheren Bewertungen. In den vergangenen fünf Jahren waren die Wachstumsraten im IT-Sektor konstant um sieben bis acht Prozentpunkte höher als am breiten Markt und um drei bis vier Prozentpunkte höher als im zweitbesten Sektor.

