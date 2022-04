Cash. Digital Week 2022: Booster für Ihr digitales Business

Vom 16. bis 20. Mai startet Cash. in die Digital Week 2022. Im Fokus der Digital-Woche (www.cash-digitalweek.de) steht die Digitalisierung von Beratungsprozessen: Wie werden Kunden heute gewonnen und wie verzahne ich Online- und Offline-Kommunikation?

Seit Beginn der Pandemie hat sich gezeigt, dass digitale Kommunikationswege durchaus mit dem klassischen Vertrieb mithalten können. Mehr noch. Sie sind oft sogar noch produktiver und umsatzträchtiger. Diese Form des Kontakts wird deshalb auch nach Corona ihre Berechtigung haben, weshalb es für Makler und Vermittler immer mehr darauf ankommen wird, mit den Innovationen der digitalisierten Kommunikation Schritt zu halten.

Hier geht es zur Anmeldung: Digital Week 2022

Dabei stellen sich für Makler und Vermittler gleich mehrere Fragen: Wie finde ich meine Kunden? Wie spreche ich sie an? Und über welche Kanäle trete ich mit ihnen in Kontakt? Welche Rolle sollten Instagram, TikTok und Co. spielen? Wie organisiere ich die Beratung auf dem digitalen Weg und wie verzahne ich die Online- und Offline-Kommunikation mit meinem Kunden möglichst sinnvoll? Und last but not least: Wie mache ich mich selbst fit für die Online-Beratung und den digitalen Vertrieb?

Diese und weitere Fragen beantworten Ihnen zahlreiche namhafte Experten im Rahmen der Cash. Digital Week vom 16. bis 20. Mai aus den Segmenten Versicherungen, Sachwertanlagen und Vertrieb.

IDD-Weiterbildungszeiten sammeln

Ein weiterer Grund zur Teilnahme an der Digital Week 2022 stellt die Möglichkeit dar, sich IDD-Weiterbildungszeiten gutschreiben zu lassen. Gemeinsam mit unserem offiziellen Weiterbildungspartner GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG kann die Pflicht zur Weiterbildung gemäß IDD anteilig erfüllt werden. Für welche Webinare wie viele IDD-Weiterbildungszeiten gutgeschrieben werden, entnehmen Sie bitte der Agenda für die Digital Week.