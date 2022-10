Goldman Sachs Asset Management verstärkt sein Vertriebsteam

Goldman Sachs Asset Management verstärkt das Vertriebsteam in Deutschland mit David Nolten.

Nolten kommt von Invesco, wo er drei Jahre lang als Head of Wholesale tätig war. Zuvor betreute er langjährig als Director strategische Vertriebspartner in der Region Nord-/West bei BlackRock. Zum Beginn seiner Karriere war er unter anderem in Vertriebsfunktionen bei der Antea und der Aquila Capital Institutional tätig.

Goldman Sachs Asset Management hat jüngst durch die Akquisition von NN Investment Partners, den Vertrieb ausgebaut und die Produkt-Palette erweitert – vor allem bei ETFs, Private Markets und nachhaltigen Investments – seine Wachstumsambitionen untermauert und setzt diesen Kurs konsequent fort. Der Asset Manager baut das Team und den Service für strategische Vertriebspartner und Fonds-Selektoren wie Banken, Vermögensverwalter oder Fondsplattformen weiter gezielt aus, sowohl in der regionalen als auch der kundenspezifischen Betreuung.

Das Asset Management Geschäft ist in den vergangenen Jahren deutlich vielschichtiger geworden, und die Bandbreite innovativer Lösungen hat spürbar zugenommen. Goldman Sachs Asset Management bietet neben aktiven Investmentfonds ETF-Konzepte an und kann strategischen Partnern Zugang zu exklusiven illiquiden oder semi-liquiden Private Markets-Lösungen geben.

Goldman Sachs Asset Management ist global bereits einer der fünf größten aktiven Fondsmanager und zählt weltweit auch zu den Top 5-Managern von alternativen Private Market Investments. Mit der Übernahme von NN IP wurde zudem das Angebot im Bereich ESG vertieft. Die Kunden werden von der integrierten Plattform sowie der gemeinsamen noch breiteren Produktexpertise und -vielfalt profitieren. Dadurch können sowohl institutionelle Investoren als auch Privatanleger im großen Umfang erreicht werden.

„Mit der Übernahme von NN Investment Partners haben wir ein umfangreiches Sortiment an etablierten nachhaltigen Investmentlösungen hinzugewonnen und setzen hier vor allem auf die Expertise bei Green, Social und Impact Bond Fonds. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, dass wir mit David Nolten einen erfahrenen Spezialisten für unser Kundengeschäft gewinnen konnten, der uns ab sofort dabei unterstützen wird, unsere Service-Qualität, Spezialisierung und das Wachstum unserer Asset Management Plattform voranzubringen. David Nolten wird sowohl für die Region Nord-Deutschland verantwortlich sein, als auch seine Erfahrung und sein Netzwerk bei strategischen Vertriebspartnern sowie digitalen Plattformen mit Fokus auf passive Strategien einbringen“, sagt Oliver Rahe, Leiter Retail Kundengeschäft in Deutschland.