Edmond de Rothschild erweitert sein Aktienteam mit Benjamin Rousseau

Der von Citywire mit AAA geratete Portfoliomanager ist in Paris ansässig und berichtet an die beiden Co-Heads des Aktienmanagements Caroline Gauthier und Jacques-Aurélien Marcireau. Rousseau wird an einer europäischen Small & Mid Cap Aktienstrategie beteiligt sein, die im Laufe des Jahres aufgelegt werden soll.

Benjamin Melman, Global CIO Asset Management, kommentiert: „Wir begrüßen Benjamin Rousseau als neues Mitglied in unserem Investmentteam. Seine fundierten Kenntnisse des europäischen Small & Mid Cap Aktienmarktes ermöglichen es uns, unsere Managementkapazitäten zum Nutzen unserer Kunden weiter auszubauen. Seine umfangreiche Erfahrung und sein Werdegang sind zwei Trümpfe für einen wichtigen Kompetenzbereich, den wir in den kommenden Wochen ausbauen und weiter stärken werden.“