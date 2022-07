Energiewende: Kohlschwarze Aussichten für die Zukunft

Warum Deutschland in diesen Zeiten nicht die Kohlkraftwerke anfeuern darf, sondern auf erneuerbare Energieträger setzen sollte und weshalb dieser Industriezweig einen festen Standort in Deutschland haben muss, erklärtThomas Schoy, Mitinhaber und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Privates Institut.

Vor Kurzem hat das Bundeswirtschaftsministerium die zweite Eskalationsstufe im Notfallplan

Gas ausgerufen. Russland reduziert die Menge des an Deutschland und andere europäische

Länder gelieferten Gases immer weiter und sorgt somit für aufkommende Sorge bei vielen.

Momentan erweisen sich die deutschen Gasspeicher mit um die 63 Prozent(1) noch als relativ

gut gefüllt. Um diesen Zustand vor allem für den Winter beizubehalten, forderten Robert

Habeck und viele weitere politische Verantwortliche die Bevölkerung und die Industrie in den

letzten Wochen immer wieder dazu auf, im Alltag Energie zu sparen. Zwar kann dies zu einem

geringeren Gesamtverbrauch führen, wenn sich alle an diese Vorgabe halten, aber löst alleine

leider nicht das derzeitige Problem. Aus diesem Grund sieht sich die Politik in Zusammenarbeit

mit der Wirtschaft nach Alternativen um. Dazu gehört auch ein recht kontroverser Plan von

Robert Habeck. Als grüner Politiker möchte er paradoxerweise die Kohlekraftwerke in

Deutschland für eine festgelegte Übergangsphase verstärkt nutzen oder sogar wieder in

Betrieb nehmen. Im ersten Moment wirkt dieses Unterfangen vielleicht wie ein vernünftiger

Schritt, um die aktuellen Schwierigkeiten zu umschiffen. Im Endeffekt verschiebt es jedoch nur

die dringend benötigte Energiewende. Besonders im Zuge des beim letzten G7-Treffen

beschlossenen Kohleausstiegs sollten Deutschland und seine europäischen Nachbarn hier

keinen Schritt in die falsche Richtung machen.

Rückschritt statt Fortschritt

Nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch Nachbarstaaten wie beispielsweise die

Niederlande beschäftigen sich aufgrund der aktuellen Situation mit dem Aufrechterhalten der

Kohleenergie für einen begrenzten Zeitraum, um den gesunkenen Gaslieferungen

entgegenzuwirken. Manche Energieversorger machen sich dabei schon erste

organisatorische Gedanken. Für die Betreibung der Kohlekraftwerke plant etwa ein großer

Strom- und Gasversorger, die Frührente einiger Mitarbeitenden auszusetzen und gleichzeitig

neue Auszubildende einzustellen. Selbstverständlich muss der Staat eine Versorgung der

Bürgerinnen und Bürger gewährleisten, aber auch unter solchen Umständen sollte es eine

nachhaltigere Alternative geben. Hier braucht es für einige Verantwortliche dringend eine

Erinnerung an die immer noch bestehende Klimakrise, die wie ein Damoklesschwert über der

Weltbevölkerung schwebt. Gerade in Zeiten von Krieg und anderen Krisen scheint sich der

Klimawandel jedoch immer wieder zu einer Randnotiz zu entwickeln. In diesem

Zusammenhang muss selbstverständlich noch einmal betont werden, dass Erdgas nicht

wirklich sauberer als Kohle ist, und gerade bei der Kohlenstoffdioxidverschmutzung kann das

als nachhaltiger geltende Gas in negativer Hinsicht sehr gut mit der ‚dreckigen‘ Kohle

mithalten(2). Daher sollte Deutschland sich neben der Kohle auch immer mehr vom Gas

verabschieden und besonders den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern.

Wiederbelebung einer Energieleiche?

Andere Politiker, darunter Christian Lindner und Jens Spahn, fordern im Zusammenhang mit

der derzeitigen Energieknappheit aufgrund des Gasmangels immer wieder, die Atomkraft in

den Überlegungen nicht außen vor zu lassen. Dazu sollen neben den bestehenden

Kraftwerken auch schon abgeschaltete Blöcke wieder ans Netz gehen. Dazu lässt sich jedoch

nur eine klare Meinung vertreten, und zwar, dass diese Energieform in Deutschland ohne

Zweifel der Vergangenheit angehört. Sie darf aufgrund der von ihr jederzeit ausgehenden

Gefahr und der langfristigen Folgen des dabei entstehenden radioaktiven Abfalls in der Zukunft

keine Rolle mehr in unserem Strommix spielen. Zudem gibt es auch einige rechtliche und

praktische Gründe, die dazu führen, dass sich die Atomkraft in dieser Debatte als keine Option

erweist. Um die Meiler überhaupt wieder in Betrieb nehmen zu dürfen, müsste die Politik im

ersten Schritt das Atomgesetz ändern. Außerdem haben viele dieser Kraftwerke schon länger

keine Sicherheitsüberprüfungen erhalten und besitzen somit keine Zulassung mehr. Alleine

dieses Unterfangen würde den Rahmen für eine Übergangslösung sprengen.

Nicht in der Vergangenheit suchen, sondern für die Zukunft planen

Verständlicherweise macht sich der deutsche Wirtschaftsminister Sorgen um die

Energieversorgung des Landes, aber bietet die Kohle wirklich eine zukunftsorientierte und

nachhaltige Lösung oder sollte die Bundesrepublik nicht lieber die Energiewende weiter

vorantreiben und die erneuerbaren Energien verstärkt ausbauen? Hier eröffnet die intensive

Förderung von Photovoltaik und Windenergie einen wesentlich besseren Ausweg aus dieser

Versorgungskrise. Dafür braucht es aber auch noch die Überwindung einiger Hürden, wie

beispielsweise einfachere Genehmigungsverfahren für Freiflächenanlagen oder auch die

Reduzierung der Abstandsregeln bei Windkraftanlagen. Wahrscheinlich bleibt Deutschland

keine andere Wahl, als Kohle zur Sicherung der Energieversorgung einzusetzen, da die Rolle

als weltmarktführender Industrie-Standort für erneuerbare Energien ebenso wie

beispielsweise die Hoheit über die Produktion lebenswichtiger Antibiotika aus Gründen rein

kurzfristiger Erfolgsrechnung politisch verspielt wurde. Um die Kriegskassen von Russland

nicht weiter zu füllen und eine lebenswerte beziehungsweise freie Zukunft der Bürgerinnen

und Bürger zu sichern, muss die Bundesregierung wohl die Kohlekraftwerke hochfahren.

Zeitgleich braucht es aber auch eine als unumkehrbar definierte Frist, nach deren Ablauf in

Europa entwickelte und produzierte nachhaltige Technologien diese fossile und atomare

Energieerzeugung ablösen.

1https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/start.html.

2 https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eew_infoblatt_co2_faktoren_2021.html