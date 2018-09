Neuer Finanzchef bei ThomasLloyd

André Warmuth hat am 3. September 2018 die neu geschaffene Position des Managing Director Finance der ThomasLloyd Group übernommen. Er verantwortet die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Risikomanagement, Compliance und Regulatory Reporting.

Mit Dienstsitz in Zürich berichtet Warmuth direkt an Michael Sieg, Chairman und Group CEO der ThomasLloyd Group. Seine Einstellung ist Teil der Zentralisierung von Mid- und Backoffice-Funktionen innerhalb des Konzerns, so eine Mitteilung des Unternehmens.

Damit wolle die Gruppe zentrale Schnittstellen und globale Standards etablieren, um das signifikante globale Wachstum des Unternehmens strukturell zu unterstützen. Vor kurzem war bereits ein Chief Operating Officer ernannt sowie die Bereiche HR und Corporate Communication verstärkt worden.

Zuletzt bei Volkswagen Financial Services

André Warmuth war zuletzt als Senior Manager M&A / Strategische Kooperationen für die Volkswagen Financial Services AG in Deutschland, Portugal und China tätig, davor zwei Jahre CFO des Personaldienstleisters Etengo (Deutschland).

Für die Deka-Bank leitete er von 2012 bis 2014 den Bereich Konzernsteuerung Controlling. Von 2007 bis 2012 bekleidete er bei der Commerzbank AG verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich und war unter anderem drei Jahre CFO der in Kiew und Moskau ansässigen osteuropäischen Tochtergesellschaft Bank Forum JSC Commerzbank. (sl)

Foto: ThomasLloyd

