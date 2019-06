Verband öffentlicher Versicherer mit neuem Hauptgeschäftsführer

Das Präsidium des Verbands öffentlicher Versicherer e. V. hat Dr. Harald Benzing (63) zum neuen Hauptgeschäftsführer ernannt. Herr Dr. Benzing wird sein Amt am 1. Juli 2019 antreten.

Zeitgleich mit dem Eintritt von Benzing wird der Verband öffentlicher Versicherer e. V. seinen Geschäftsbetrieb aufnehmen, der bisher als Berufsverband gemeinsam mit der Verbandsrückversicherung der öffentlichen Versicherer unter dem Dach einer gleichnamigen Körperschaft agierte.

Der Präsident des Verbands Hermann Kasten erklärte:

„Als langjähriges Mitglied des Vorstands des Konzerns Versicherungskammer kennt sich Herr Dr. Benzing in der Gruppe öffentlicher Versicherer und der S-Finanzgruppe hervorragend aus. Er ist sehr gut vernetzt und genießt eine hohe Wertschätzung.“ Das Präsidium sei davon überzeugt, dass der Berufsverband damit gute Voraussetzungen für einen gelungenen Start in neuen Strukturen habe, so Kasten.

Foto: Verband öffentliche Versicherer (VöVers)