Bonnfinanz holt Finum-Vorstand

Gillen hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in Finanzdienstleistungsunternehmen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und der Rechtswissenschaften an der Universität Frankfurt am Main sowie an den US-Universitäten Stanford und Berkeley startete er 1996 seine Karriere bei MLP.

Anschließend arbeitete er von 2008 an bei Formaxx sowie seit 2014 als Gründungsvorstand beim Finum Finanzhaus. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren Produkte und Märkte, Vertrieb, Kooperationen sowie Unternehmensentwicklung.

Neben Gillen gehören Dirk Benz (Vertrieb und Marketing) und Stefan Mertes (Finanzen und IT) dem Vorstand der Bonnfinanz an.