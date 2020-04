Lloyd Fonds trennt sich von Vorstand Klaus M. Pinter

Klaus M. Pinter und die Lloyd Fonds AG haben sich “im besten Einvernehmen” darauf verständigt, sein Amt als Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 15. April 2020 aufzuheben. Zudem verschiebt das Unternehmen wegen Corona die Wachstumsplanungen.

Die Aufgaben von Klaus M. Pinter, unter anderem die Bereiche Finanzen und IR sowie das Bestandsgeschäft, werden ab Mitte April vom Chief Executive Officer (CEO) Achim Plate übernommen, teilt Lloyd Fonds mit. Weiteres Mitglied des Vorstands bleibt Michael Schmidt als Chief Investment Officer (CIO).

Pinter war im Juni 2016 zum Generalbevollmächtigen der Lloyd Fonds AG bestellt worden, um die Schifffahrtsaktivitäten zu leiten. Seit August 2017 war er Mitglied des Vorstands und neben dem Bestandsmanagement auch für den Vertrieb verantwortlich. Nach dem Ausscheiden des damaligen CEO Dr. Torsten Teichert übernahm er ab Januar 2018 die Verantwortung zunächst als Alleinvorstand.

Seit Juli 2018 verantwortete er als CFO dann wesentlich die Umsetzung der Neuausrichtung der Lloyd Fonds AG von einem auf Sachwerte spezialisierten Anbieter geschlossener Fonds hin zu einem integrierten Vermögensmanager mit liquiden Kapitalmarktprodukten.

Zeitliche Anpassung des AuM-Ziels

Die Corona-Krise führt zu Plananpassungen hinsichtlich der Entwicklung der Assets under Management (AuM), heißt es zudem in der Mitteilung. An dem bisherigen langfristigen Ziel der Steigerung des AuM-Volumens auf sieben Milliarden Euro wird festgehalten. Allerdings erwartet der Vorstand nach jetzigem Kenntnisstand eine zeitliche Anpassung um voraussichtlich ein Jahr.

Damit soll das AuM-Volumen der Lloyd Fonds AG nun bis Ende 2024 auf sieben Milliarden Euro ansteigen. Dieses Ziel soll durch organisches Wachstum und Akquisitionen im Bereich der individuellen Vermögensverwaltung erreicht werden. Die Strategie 2023/2025 wird den Aktionärinnen und Aktionären auf der ordentlichen Hauptversammlung 2020 präsentiert, die nach der Corona-bedingten Verschiebung nun auf den 31. August 2020 terminiert ist.

Foto: Lloyd Fonds