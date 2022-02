Neuer Chef für Property Management bei AS Gruppe

René Dammasch wechselt als CEO für das Property Management zur AS Unternehmengruppe Holding – einem Immobilienprojektentwickler, Investor und Bestandshalter für Wohnimmobilien.

„Mit René Dammasch wechselt ein langjährig branchenerfahrener Experte ins Haus und verstärkt somit personell das Fundament für den anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Der gelernte Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und geprüfter Immobilienfachwirt verfügt demnach über eine Berufserfahrung von mehr als 15 Jahren in der technischen und kaufmännischen Immobilienverwaltung in den verschiedenen Asset Klassen.

Zu den vorherigen Stationen zählen den Angaben zufolge unter anderem die Verwaltungsgesellschaften der ZBI Gruppe, KWG Kommunalen Wohnen AG, conwert Immobilien SE und Corestate Capital Group. In den letzten fünf Jahren war René Dammasch maßgeblich für den Auf- und Ausbau sowie für die Mitarbeiterführung einer großen Leipziger Immobilienverwaltung verantwortlich.