Primonial holt Ex-Corestate-Managerin für Büro in London

Der Immobilienfonds-Manager Primonial REIM eröffnet einen neuen Standort in London und ernennt Sandra Burrows zur Head of Primonial REIM UK.

Die Eröffnung des Londoner Büros erfolge als Teil der Entwicklungsstrategie, die Abdeckung internationaler Märkte weiter auszubauen, teilt Primonial REIM mit. Das Londoner Team wird in dieser Phase hauptsächlich für die laufenden Kundenbeziehungen und die Investorenbetreuung verantwortlich sein.

Die neue Entität wird gemeinsam von Stéphane Marguier, der im Januar 2022 als Head of International Business Development zu Primonial REIM kam und auch Managing Director Primonial REIM UK ist, sowie von Sandra Burrows geleitet, die Managing Director und Standortleiterin London ist.

Aktuell drei Mitarbeiter in London

Sandra Burrows, die im April 2022 von der Corestate Capital Group zu Primonial REIM wechselte, wird die Investorenbetreuung leiten und an Stéphane Marguier berichten, der in Paris ansässig ist. Das gesamte Team in London umfasst aktuell drei Mitarbeiter und wird in Zukunft weiter ausgebaut. Die Einstellung eines Sales Managing Director für britische und nordeuropäische Kunden ist für den Sommer 2022 geplant.

Sandra Burrows war zuvor Head of Client Services bei der Corestate Capital Group. Sie verfügt den Angaben zufolge über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Betreuung und Pflege von institutionellen und privaten Kundenbeziehungen bei internationalen Asset Managern. Bevor sie 2018 zu Corestate wechselte, arbeitete sie bei Blackstone in London in den Teams Investor Relations und Private Wealth Management. Zuvor war Sandra Burrows auch Teil des Investor Relations-Teams bei 3i in London.