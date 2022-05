Vorstandswechsel bei HDI Bancassurance: Holm Diez folgt auf Iris Kremers

Iris Kremers übergibt auf eigenen Wunsch zum 1. Juli 2022 ihre Vorstandsmandate bei HDI Deutschland an Holm Diez. Die langjährige Bancassurance-Vorständin möchte sich mit diesem Schritt mehr aus Familie und Privatleben fokussieren. Kremers und ihre Expertise bleiben aber HDI erhalten. Designierte Vorständin und Vertriebschefin der Neue Leben wird Evi Popp.

Kremers mit ihrer weitreichenden Bancassurance-Expertise bleibt aber HDI Deutschland als Aufsichtsrätin und in beratender Funktion erhalten. Ihre Aufsichtsratsmandate bei der Lifestyle Protection AG und der Lifestyle Protection Lebensversicherung AG wird sie unverändert fortführen. Zum 1. Januar 2023 Kremers zudem in den Aufsichtsrat der HDI Deutschland AG berufen und dort Norbert Kox ablösen. Weitere Mandate in Aufsichtsratsgremien werden sukzessive folgen.

Als Vorstandsmitglied der HDI Deutschland AG ist Kremers aktuell für das Ressort Bancassurance verantwortlich, zu dem die neue leben Versicherungen, die PB Versicherungen, die Targo Versicherungen und die Lifestyle Protection Versicherungen gehören. Seit 2007 ist sie Vorstandsmitglied bei den Talanx-Töchtern, seit über zehn Jahren Vorsitzende der Vorstände der Gesellschaften.

Die Betriebswirtin kam 1997 zum Bancassurance-Zweig und arbeitete erfolgreich in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem in den Bereichen Strategisches Projektmanagement, Strategische Entwicklung und Internet IT-Systeme auf nationaler und internationaler Ebene. 2010 wurde sie dann in den Vorstand von HDI Deutschland berufen.

Holm Diez folgt auf Iris Kremers

Nachfolger von Kremers im HDI Deutschland Vorstand wird Holm Diez. Er wird auch den Vorsitz der Vorstände der neue leben Versicherungen übernehmen wird. Zusätzlich wird er Vorstandsmitglied und -vorsitzender der PB Versicherungen und Targo Versicherungen.

Holm Diez

Diez verantwortet seit 2017 als Vorstand das Vertriebsressort bei den Neue Leben-Gesellschaften. Der studierte Ingenieur hat in den vergangenen fünf Jahren in seinem Verantwortungsbereich die Kooperation mit den Sparkassen deutschlandweit ausgebaut, neue Produkte erfolgreich auf dem Markt etabliert und mit innovativen technischen Lösungen die digitale Vertriebsunterstützung der Sparkassen ausgebaut und vorangetrieben.

Zuvor war er als Unternehmensberater in verschiedenen Funktionen im Finanzdienstleistungsumfeld tätig und hat zuletzt in einer der größten Sparkassen Deutschlands das Versicherungs- und Immobiliengeschäft verantwortet.

Neue Leben Vorständin: Evi Popp

Neue Vertriebschefin der Neuen Leben wird Evi Popp. Sie wird mit Wirkung zum 1. August 2022 zur Generalbevollmächtigten ernannt. Nach der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll sie Anfang 2023 zur Vorständin der Neue Leben Holding AG, Neue Leben Lebensversicherung AG, Neue Leben Unfallversicherung AG und Neue Leben Pensionskasse AG ernannt werden.

Evi Popp,

Popp kommt von der Kreissparkasse Heilbronn, wo sie als Direktorin für den Bereich Privat- und Individualkunden verantwortlich ist. Die diplomierte Sparkassen-Betriebswirtin hat umfassende Erfahrung im Sparkassenumfeld, in dem sie seit 26 Jahren – vorwiegend in Führungspositionen, unter anderem im Personal- und Privatkundenbereich, sowie als Geschäftsführerin im internationalen Firmenkundengeschäft als Dienstleister für mehrere Sparkassen – arbeitet.

Bancassurance weiter auf Erfolgskurs

Torsten Leue, Vorstandsvorsitzender der Talanx AG und Aufsichtsratsvorsitzender der HDI Deutschland AG, bedauerte die Entscheidung, sich mehr auf das Privatleben zu fokussieren. Gleichzeitig freute sich der Konzernchef, dass Kremers ihr Know-how und ihre Expertise als Aufsichtsrätin weiter für den Konzern einbringen werde. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei Iris Kremers für ihre außergewöhnlich erfolgreiche Arbeit für die Bancassurance von HDI Deutschland und spreche gleichzeitig meine große Anerkennung für ihren Verdienst aus, die Bankkooperationen des Talanx-Konzerns in den vergangenen beiden Jahrzehnten zu einem Zugpferd des Erfolgs für das deutsche Privat- und Firmenkundengeschäft gemacht zu haben“, sagte Leue.

„Mit Iris Kremers verlässt eine absolute Expertin der Bancassurance unsere Vorstandsgremien. Sie hat die Partnerschaften mit unseren Bankpartnern erfolgreich ausgebaut und uns damit zu einem der wichtigsten Player in der deutschen Bancassurance gemacht. Dafür danke ich ihr sehr“, sagt Dr. Christopher Lohmann, für den Geschäftsbereich verantwortliches Vorstandsmitglied der Talanx AG und Vorstandsvorsitzender der HDI Deutschland AG.

Holm Diez ist laut Lohnmann ein idealer Nachfolger. Er verbinde tiefe Kenntnisse der Bancassurance und der HDI Gruppe. In den vergangenen fünf Jahren habe Diez die Neue Leben mit innovativen Ideen vertrieblich, technisch und personell weit nach vorne gebracht. Zudem habe man mit Evi Popp ein großes Talent aus der Sparkassenorganisation gewinnen können. Sie sei Vertriebsexpertin und Gestalterin – und damit genau die Richtige, die Neue Leben auf Erfolgskurs zu halten und weiterzuentwickeln.

Der Vorstand der HDI Deutschland AG setzt sich ab Juli 2022 folgendermaßen zusammen: Dr. Christopher Lohmann (Vorstandsvorsitz), Holm Diez (Bancassurance), Sven Lixenfeld (Leben & Kapitalanlagen), Herbert Rogenhofer (Sach-/Haftpflicht-/Unfall-/Kraftfahrtversicherungen), Stefanie Schlick (Vertrieb & Marketing), Jens Warkentin (Finanzen).