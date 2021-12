Deutsche Finance mit Baubeginn für weiteres Lab-Office-Projekt

Die Immobilie ist Teil des mehrphasigen Entwicklungsgebietes und innovativen Life-Science Campus „Boynton Yards“, teilt die Deutsche Finance mit. Sie befindet sich demnach etwa 1,3 km von den Stadtteilen Kendall Square und Harvard Square in Cambridge entfernt, die als das Zentrum der Biotech- und Pharmaforschung in der Region gelten. Die renommierten Universitäten Harvard, MIT und Tufts sind weniger als fünf Kilometer von der Immobilie entfernt.

„One Boynton Way/808 Windsor Street“ ist das zweite einer Reihe von Lab-Office Projekten, welche die Deutsche Finance Group im Rahmen von institutionellen Club Deals in Somerville, Boston realisiert. Erst jüngst wurde für das erste Lab-Office Projekt „101 South Street“ nach Vollvermietung und Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses, ein LOI für den Verkauf an einen führenden institutionellen Investor unterzeichnet.

Privatanleger gemeinsam mit institutionellen Investoren

Mit dem institutionellen Club Deal ermöglicht die Deutsche Finance Group Privatanlegern den Zugang zu Lab-Offices, also einer Kombination aus Labor- und Büroflächen. Dabei investieren Privatanleger gemeinsam mit institutionellen Investoren in eine Projektentwicklung für ein Labor-Büro-Gebäude mit einer Gesamtnettomietfläche von etwa 31.100 Quadratmetern in der US-Metropole Boston. Investitionen in Lab-Offices erfahren aufgrund der seit Jahren weltweit steigenden Forschungsaktivitäten für Impfstoffe und Arzneimittel derzeit eine besondere hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und gelten deshalb als besonders zukunftsträchtig, so die Deutsche Finance.

„Die ungebrochen hohe Nachfrage nach Lab-Office-Flächen bestätigt unsere langfristigen Analysen und ist eine ideale Ausgangssituation für den Spatenstich unseres zweiten Projekts in der Region“, so Symon Hardy Godl, Geschäftsführer der Deutsche Finance Asset Management GmbH.